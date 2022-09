Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała harmonogram próbnych matur 2023. Odbędą się one pod koniec września. Uczniowie najpierw zmierzą się z językiem polskim, następnie z matematyką, na końcu z językiem obcym nowożytnym.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do matury 2023 przystępować będą osoby, które uczęszczały do 8-klasowej szkoły podstawowej, a następnie do 4-klasowego liceum. Ponadto egzamin dojrzałości w nowej formule obejmie absolwentów ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku) oraz osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Kiedy egzaminy próbne?

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, próbne matury odbędą się pod koniec września:

28 września (środa), godz. 9:00 - język polski,

29 września (czwartek), godz. 9:00 - matematyka,

30 września (piątek), godz. 9:00 - języki obce nowożytne.



CKE zaznaczyła, że napisanie testu jest dobrowolne. Organ zaleca, by próbne matury zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu.

Jak podkreślono w komunikacie, podejście do próbnych matur ma na celu oswojenie się uczniów z formatem egzaminu oraz zorientowanie się, na jakim etapie jest wiedza ucznia. To także cenna informacja dla nauczyciela, który dowie się, jaki materiał musi jeszcze przyswoić z uczniami.

Matura 2023 będzie trudniejsza

To będzie trudniejsza matura niż tegoroczna - tłumaczył na początku 2022 roku w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek . Jak jednak zaznaczył, "nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie Covid-19".

Cytat Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19 - powiedział minister.