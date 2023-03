Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Covid-19, maturzyści ponownie zmierzą się z egzaminem ustnym z języka polskiego. Publikujemy dla Was listę zagadnień, do których muszą przygotować się tegoroczni abiturienci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik 1 marca na konferencji prasowej przekazali informacje o tegorocznej maturze. Szef MEiN przypomniał, że tegoroczni maturzyści z liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który zdaje egzamin maturalny według nowych zasad. Podkreślił, że są to uczniowie, którzy "rozpoczęli swoją przygodę z liceum od pandemii koronawirusa, od nauki zdalnej, a zatem przez kilkanaście miesięcy dostęp do szkoły, do nauczycieli mieli ograniczony".

Największe kontrowersje budzi egzamin ustny z języka polskiego. Egzaminy ustne wracają po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Covid-19, egzamin z języka polskiego zmienił się dodatkowo przez zmiany w podstawie programowej.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski powiedział, że w związku z narastającymi niepokojami uczniów, zapadła decyzja o zmniejszeniu tzw. pytań jawnych z języka polskiego. Początkowo na liście znajdowało się ponad 220 zagadnień, które zostały ograniczone do 110.

Lista pytań jawnych

Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły, maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich z zakresu lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie - związane z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu, np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).

Początkowa lista pytań jawnych zawierała aż 270 zagadnień, początkowo została zredukowana do około 220 pytań, obecnie na liście znajduje się 110 zagadnień.

ABY POBRAĆ PYTANIA JAWNE Z JĘZYKA POLSKIEGO, KLIKNIJ TUTAJ >>>

Zadania jawne obowiązujące w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 / CKE / RMF FM

