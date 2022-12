Od 12 do 21 grudnia odbywają się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Próbna matura nie jest obowiązkowa, ale mimo to wiele szkół organizuje ją, aby sprawdzić wiedzę i przygotowanie swoich uczniów do egzaminu dojrzałości.

Powinna się ona odbywać w warunkach zbliżonych do właściwego egzaminu. Na salę oprócz czarnego długopisu można wnieść linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. Szkoła powinna zapewnić karty ze wzorami matematycznymi, z których uczniowie będą mogli skorzystać w przypadku wątpliwości.

Dzisiaj rano uczniowie mierzyli się m.in. z egzaminem próbnym z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Odpowiedzi z próbnej matury z matematyki rozszerzonej możesz pobrać w formie PDF albo przejrzeć poniższe arkusze. Zadania z matematyki zostały przygotowane specjalnie dla czytelników RMF24 przez matematykagryzie.pl .

/ matematykagryzie.pl /

Czy uczeń otrzyma ocenę za próbną maturę?

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na stronach internetowych CKE i OKE oraz przekazywane dyrektorom szkół w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10.00, a w przypadku egzaminów piątkowych tego samego dnia o godz. 17.00.



Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne - przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.



Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) - zaznaczył Smolik.



Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych przez danego ucznia - podkreślił.



Pierwsze egzaminy próbne były we wrześniu

To drugi test diagnostyczny w tym roku szkolnym organizowany dla maturzystów przez CKE. Pierwszy test przeprowadzono pod koniec września. Wówczas próbne egzaminy maturalne były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.



Nowa matura w "Formule 2023"

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.



Dyrektor CKE przypomina, że w 2023 r. egzamin maturalny w "Formule 2023" z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.



Maturzyści zdający w nowej formule będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.



Aby zdać maturę - tak jak obecnie - trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).

Nowa matura, co się zmieni?

Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa, niż dotąd, lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Wypracowanie ma być też dłuższe, niż do tej pory. Dotąd było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać tekst z minimum 300 słów, a od 2025 - 400 słów.



Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.



Jedno z dwóch zadań w zestawie będzie jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań jawnych nie później, niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin. Lista około 220 zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej CKE.



Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów.



Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.



Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad - będzie to ostatni rocznik absolwentów czteroletnich techników.