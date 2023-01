Już niebawem język ukraiński może pojawić się w maturalnej puli nowożytnych języków obcych. Zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki miałyby wejść w życie w roku szkolnym 2025/26.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt dwóch rozporządzeń ministra edukacji został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w piątek 20 stycznia.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego i projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Maturzyści zobligowani są do zdawania egzaminu z jednego z nowożytnych języków obcych. Obecnie mogą wybierać spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Wkrótce ma do nich dołączyć język ukraiński.

Zmianę zapowiadaną na rok szkolny 2025/26 ministerstwo argumentuje napływem uchodźców z Ukrainy do Polski.

"Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe, proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym" - czytamy w uzasadnieniu do projektów nowelizacji.

Obecnie obowiązkowy egzamin maturalny z języka ukraińskiego zdawany jest jako egzamin z języka mniejszości narodowej. Do tego egzaminu na poziomie podstawowym są obowiązani przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (np. mniejszość ukraińska), w których zajęcia były prowadzone w tym języku.

Zmiany pozwoliłyby na przystąpienie do matury z ukraińskiego uczniom wszystkich szkół, zarówno Ukraińcom, jak i Polakom. Wyjątek stanowić będą absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej, którzy mają obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego.

Jak wyjaśniono w projekcie nowelizacji, pierwszy egzamin z języka ukraińskiego jako języka nowożytnego mógłby odbyć się dopiero w roku szkolnym 2025/26 ze względów merytorycznych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ma obowiązek opracowania i ogłoszenia informatora do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu (zawiera on m.in. przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie) nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, czyli na dwa lata przed terminem przeprowadzenia tego egzaminu po raz pierwszy.

Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu oraz przygotowanie materiałów egzaminacyjnych.