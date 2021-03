Ruszyły próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na RMF24 publikujemy arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Maturzyści podczas próbnych egzaminów dojrzałości w XIII LO w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym - tak odbywają się tegoroczne matury próbne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę rano zorganizowano próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wzięło w nim udział ponad dwieście tysięcy uczniów.

Po południu maturzystów czekają jeszcze egzaminy próbne z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Matura próbna i reżim sanitarny Piotr Szydłowski / RMF FM

Matura próbna z polskiego - jakie były pytania?

W arkuszu próbnym egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym znalazło się dwanaście zadań z analizy tekstu, znajomości struktur gramatycznych i historii literatury. Zadaniem maturzystów było także napisanie wypracowania. Do wyboru mieli teksty:

Adama Mickiewicza,

Stefana Żeromskiego,

Bolesława Leśmiana.

Pierwszy temat to analiza fragmentu "Pana Tadeusza", w którym Jacek Soplica opowiada o swojej młodości. Uczniowie na podstawie części tekstu, jak i całej książki mieli odpowiedzieć na pytanie, jak wybory człowieka wpływają na jego życie

Drugi temat to pytanie o sztukę i to, jak wpływa na nasze życie, na podstawie fragmentu "Ludzi Bezdomnych" autorstwa Stefana Żeromskiego.

Ostatnie zadanie do wyboru to interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana "Z lat dziecięcych".

W pierwszej części - testującej wiedzę polonistyczną - uczniowie musieli "wyłowić" kluczowe informacje z tekstu Walerego Pisarka pt. "Sztuka słuchania" i odpowiedzieć na pytania dotyczące "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i "Lalki" Bolesława Prusa.

Arkusze maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /

Matura próbna 2021. Egzamin z języka polskiego. Arkusz CKE /





Matury próbne - harmonogram

Egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym to dopiero początek zmagań tegorocznych maturzystów. Potrwają one do 16 marca.



Harmonogram próbnych matur przedstawia się następująco:



4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii.

rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego. 8 marca rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

rano będzie egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 9 marca rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

rano będzie egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. 10 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego.

rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego. 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki.

rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki. 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie. 15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki.

rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki. 16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.