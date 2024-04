W Augustowie pijany 26-latek skakał po samochodach, wybijał szyby i odrywał tablice rejestracyjne. Swoimi wyczynami pochwalił się w social mediach. Kilka godzin później mężczyzna był już w rękach policjantów.

Elementy oderwane od samochodu / KPP Augustów / Policja

Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyzna uszkodził co najmniej 9 samochodów, stojących na jednym z augustowskich osiedli. Skakał po nich, rozbijał szyby i odrywał tablice rejestracyjne, a wszystko to nagrywał i udostępnił film w portalach społecznościowych.

Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Tłumaczył funkcjonariuszom, że nie pamięta całego zdarzenia, bo wcześniej pokłócił się z dziewczyną i pił alkohol.

26-latek trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia.