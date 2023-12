Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o likwidacji podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. "Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji" - przekazał rzecznik MON Janusz Sejmej.

Antoni Macierewicz na konferencji podkomisji smoleńskiej 11 kwietnia 2022 r. / Piotr Molecki / East News

W komunikacie resortu obrony czytamy, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał decyzję o likwidacji podkomisji, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka. Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji - wyjaśnił rzecznik MON Janusz Sejmej.

W najbliższym czasie ma zostać powołany zespół, który zajmie się analizą działalności podkomisji.

Podkomisja została powołana na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 r. podpisanego przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który później został jej szefem.

W kwietniu 2023 r. podkomisja smoleńska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i usunięcia poprzez zabójstwo organu konstytucyjnego RP oraz morderstwa 95. Na większości zbadanych części znaleziono zarówno trotyl, RDX i pentryt, jak i inne rodzaje materiałów wybuchowych - mówił wtedy Antoni Macierewicz.

Koniec kłamstw

"Dzisiaj, 15 grudnia, chciałbym ogłosić, że to jest koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego. To koniec wydatkowania setek milionów złotych na działalność, która nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, ale wiele ma wspólnego z polityką" - powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Tomczyk zapewnił, że podjęte zostaną działania mające ujawnić "wszystkie sprawy związane z komisją smoleńską Antoniego Macierewicza". Wiceszef MON zapewnił o pełnej transparentności.

Raport komisji Jerzego Millera jest obowiązującym raportem ws. katastrofy smoleńskiej i ten tekst wróci na strony Ministerstwa Obrony Narodowej - przekazał równocześnie Cezary Tomczyk.

Dodał, że do poniedziałku, 18 grudnia, do końca dnia przewodniczący i członkowie podkomisji smoleńskiej mają czas na zdanie wszystkich dokumentów i rozliczenie się ze wszystkich pobranych narzędzi pracy. "Ale na miejscu jest oczywiście Wojsko Polskie, jest tam od samego początku przedstawiciel Dowództwa Garnizonu Warszawa" - dodał wiceszef MON.

Tomczyk podkreślił, że od momentu wydania decyzji przez szefa MON podkomisja nie ma prawa podejmować "żadnych działalności na przyszłość, żadnych zobowiązań".