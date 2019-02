Na rozmowy do Watykanu mają przybyć wysłannicy Juana Guaido, który w styczniu ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli - podał portal „Il Sismografo”. Delegację przyjmie zapewne sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin. Nie można jednak wykluczyć, że jej członkowie spotkają się także z papieżem Franciszkiem.

Kilka dni wcześniej Juan Guaido zapowiedział, że prosi papieża o pomoc w rozwiązaniu obecnego kryzysu w jego kraju.



Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w skład delegacji reprezentującej Guaido i oczekiwanej w Watykanie wejdzie szef komisji spraw zagranicznych parlamentu Wenezueli Francisco Sucre, a także przedstawiciel do spraw pomocy humanitarnej Rodrigo Diamanti. Celem tej misji jest wyjaśnienie rozmówcom planu okresu przejściowego w Wenezueli i przywrócenia demokracji na drodze wyborów. Nie jest jasne, czy przedstawiona zostanie prośba o mediację.

"Pozytywna neutralność" Stolicy Apostolskiej



Kardynał Pietro Parolin powiedział włoskiej stacji telewizyjnej Tv2000, że stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Wenezueli to "pozytywna neutralność". To postawa kogoś, kto chce być ponad dwiema stronami, by przezwyciężyć konflikt - dodał.



Jak podano nieoficjalnie, być może w poniedziałek delegacja z Caracas zostanie przyjęta przez wicepremiera Włoch, szefa MSW Matteo Salviniego. Guaido w liście do Salviniego, a także do drugiego wicepremiera Luigiego Di Maio i premiera Giuseppe Contego poprosił o przyjęcie jego wysłanników.