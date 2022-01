Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki Straży w Sławatyczach zatrzymali 9 osób w sprawie grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy Polski z Białorusią. Kierowcy zarobili na tym 4,3 mln euro.

Słupek graniczny przy granicy polsko-białoruskiej w okolicy Terespola / Wojtek Jargiło / PAP

Do zatrzymania doszło we wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Przy rozpracowaniu grupy brał udział także Europol.

Według ustaleń grupa przestępcza działała od września 2021 roku do stycznia tego roku na terenie woj. podlaskiego oraz między innymi w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu. Członkowie grupy nielegalnie organizowali przekraczanie granicy państwowej z Białorusią obcokrajowcom, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu do Unii Europejskiej.

Jak działała grupa?

Prokuratura Krajowa przekazała, że na czele grupy stały dwie osoby. Jedna odpowiedzialna była za organizację miejsca i czasu nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski, a druga zajmowała się kwestiami finansowymi. Za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych werbowano jako kierowców osoby mieszkające na terenach przygranicznych z Białorusią, w Białymstoku i Warszawie. Następnie, osoby te swoimi samochodami przewoziły obcokrajowców przez Polskę do Niemiec.

Kierowcy za swoje usługi otrzymywali wynagrodzenie, które było im wypłacane przez wyznaczone do tego osoby, zgodnie z podziałem ról przyjętym w grupie przestępczej. Ustalono, że osoba pełniąca funkcję kasjera w grupie, rozdysponowała na działalność przestępczą grupy łącznie kwotę 8,7 mln euro, z czego kierowcy za przewóz obcokrajowców do Niemiec otrzymali łącznie ponad 4,3 mln euro.

Kolejne zatrzymania w tej sprawie

Dziewięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Pozostałe osoby mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Są to już kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w tej sprawie. Wcześniej zatrzymano siedem osób, które zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Dwie z nich były odpowiedzialne w grupie za przekazywanie pieniędzy dla kierowców przewożących migrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec. Obecnie 11 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Postępowanie prowadzi prokuratura przy udziale Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

