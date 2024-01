Icon of the Seas w liczbach:

- waży 250 tys. ton

- jest długi na 365 metrów, to około 5 razy więcej niż Titanic

- może zabrać na pokład ok. 10 tys. osób

- ceny biletów wahają się od 1723 do 2639 dolarów za osobę

- ma 2800 kabin, na jego pokładzie znajduje się 40 restauracji, 7 basenów, 6 zjeżdżalni, kluby nocne, lodowisko, teatry i porośnięty drzewami park