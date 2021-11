Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem w kuluarach szczytu klimatycznego w Glasgow. Jak poinformował, wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. wyzwania klimatyczne oraz sprawy związane z bezpieczeństwem, także energetycznym.

Informację o spotkaniu z Bidenem i wspólne zdjęcia opublikował na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.



"Dziś w Glasgow podkreślałem jak ważny w transformacji energetycznej jest punkt startu poszczególnych państw. Transformacja musi być sprawiedliwa. Żeby Polska mogła w niej partycypować na uczciwych warunkach musi mieć odpowiednie środki, a w UE muszą funkcjonować dobre przepisy" - napisał Morawiecki. Jak podkreślił, "dziś nasz kraj szybko nadrabia zaległości wynikające z dziesięcioleci pozostawania - nie ze swojej winy - po złej stronie żelaznej kurtyny". "W wielu obszarach poczyniliśmy wielkie postępy dzięki krajowym programom w zakresie ochrony środowiska" - wskazał.



"Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną, chroniąc najbardziej wrażliwe grupy społeczne, tak by polscy obywatele nie odczuli radykalnie skutków rosnących w zakresie cen energii, jednocześnie by Polska gospodarka nie traciła na konkurencyjności wobec innych gospodarek. Jest to możliwe jeżeli zasady ustalane na polu międzynarodowym będą uwzględniały punkty startowe poszczególnych krajów" - dodał szef rządu.