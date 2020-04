W czwartym tygodniu domowych zabaw z RMF FM będziemy Wam proponować dużo zrobionych własnoręcznie ozdób świątecznych. Zamknięci w czterech ścianach raczej nie mamy okazji, by kupić gotowe rzeczy, ale wielkanocny nastrój można wyczarować razem z dziećmi z tego, co mamy pod ręką. Zwłaszcza, że dużo łatwiej nam znaleźć czas. Codziennie będziemy Wam też prezentować nietypowe sposoby ozdabiania jajek.

Gałgankowe pisanki

Gałgankowe pisanki / Marlena Chudzio / RMF FM

Z kartonu wycinamy kształt jaja. Wyklejamy dwustronną taśmą klejącą. Na taśmę przyklejamy kawałki włóczki i tasiemki, dokładnie dociskając do kartonu. Obcinamy wystające za kształt jajka boki włóczki i na górze doklejamy kokardkę.





Malowanie naturalnymi farbami

Malowanie naturalnymi farbami / Marlena Chudzio / RMF FM

Przygotowujemy mocny roztwór kawy oraz herbaty, ewentualnie barszcz lub sok z buraka. Tymi naturalnymi farbami malujemy obrazek - np. pejzaż.

To zabawa raczej dla starszych dzieci, które będą umiały pędzelkiem delikatnie nanosić roztwory i tworzyć przy pomocy akwarelowej techniki. Dodatkowym plusem jest, że to pachnące obrazki.

Łapanie cienia

Łapanie cienia / Marlena Chudzio / RMF FM

Potrzebna będzie kartka, ołówek i różne zabawki. W słoneczny dzień kładziemy papier tak, by padało na niego słońce. Autka, zwierzątka i klocki ustawiamy tak, by ich cień padał na kartkę i ołówkiem próbujemy obrysować kształt. Uzyskany w ten sposób kontur można oczywiście potem pokolorować.

Lustrzane odbicie

Lustrzane odbicie / Marlena Chudzio / RMF FM

To zabawa, ale jednocześnie bardzo pożyteczne ćwiczenie dla przedszkolaków. Przygotowujemy różne przedmioty, których mamy po dwa. Oddzielamy patykiem lub tasiemką jedną stronę od drugiej.

Rodzic układa przedmioty po lewej stronie. Zadaniem dziecka jest stworzyć lustrzane odbicie obrazka po prawej stronie. To świetne ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania, bo uczy, jak ważne jest zwracanie uwagi na to, w którą stronę jest ułożony dany przedmiot.

Jajko - zając

Jajko – zając / Marlena Chudzio / RMF FM

Ugotowane jajko zawijamy w bibułę i na górze łapiemy cienką gumką. Z wystających końcówek formujemy uszy, całość ozdabiamy kokardką, rysujemy lub doklejamy oczy, malujemy pyszczek i gotowe. Idealne do koszyczka, zwłaszcza dla tych nieostrożnych.