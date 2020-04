Zachęcając Was do zastania w domu, proponujemy dziś świetną alternatywę dla zabawy w piaskownicy. Mamy też wyzwanie dla miłośników gier logicznych i domowych detektywów.

Piankolina

Świetna zabawa na długie godziny dla dzieci stęsknionych za piaskownicą. Mieszamy piankę do golenia z mąką ziemniaczaną i odrobiną płynu do naczyń. Idealna piankolina ma konsystencję mokrego piasku i pozwala robić babki.

Smok ziejący ogniem

Łatwy smok dla najmłodszych. Wystarczy rolka po papierze toaletowym, którą farbami malujemy na zielono. Z kolorowej bibuły czerwonej, żółtej i pomarańczowej wyklejamy od środka języki ognia. Z papieru, gotowych kulek lub plasteliny robimy oczy i nos. Gotowy smok może posłużyć dmuchajka, choćby do zdmuchiwania papierowych kuleczek.

Jak to jest zrobione?

Zajrzyjcie do lodówki. Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje jogurt, czekolada, czy parówki? Na portalu Youtube znajdziecie bardzo dużo filmów pokazujących wnętrza fabryk i przedstawiających całą linie produkcyjną. Poczytajcie składy na etykietach i odkryjcie, co do czego służy.

Halma

Stara gra, którą można rozegrać na specjalnej planszy, ale można także na tradycyjnej szachownicy. Zadaniem zawodnika jest przeprowadzenie wszystkich pionków (znajdujących się na początku partii w przydzielonym danemu zawodnikowi rogu) do przeciwległego narożnika. Jeden pionek może poruszać się tylko o jeden krok, ale może też skakać przez swoich i cudzych zawodników pod warunkiem że za przeskakiwanym, jednym pionkiem jest wolne miejsce ( jak w warcabach, ale w tej grze nie zabiera się pionków przeciwnika).

Atrament sympatyczny

Atrament sympatyczny to ciecz, która przy zapisywaniu wiadomości jest substancją bezbarwną lub tracącą barwę po krótkim czasie, ale przy zastosowaniu odpowiednich sposobów pozwala odczytać informacje. Najprostszy to cytryna. Napiszcie różne rzeczy sokiem z cytryny, a po wyschnięciu, podgrzejcie kartkę świeczka i obserwujcie pojawiający się napis. Zabawa koniecznie pod kontrolą dorosłych!