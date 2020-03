Brak aktywności fizycznej nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie - przekonują specjaliści z Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, zachęcając do treningów online. Zajęcia są adresowane do pacjentów placówki i wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją sprawność fizyczną.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieloletnie doświadczenie zawodowe fizjoterapeutów z Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) pozwoliło na przygotowanie programu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości osób będących w każdym wieku. Dzięki e-rehabilitacji internauci mają możliwość wykonania ćwiczeń we własnym domu oraz o dogodnej dla siebie porze. Do tej pory opublikowane zostały dwa filmy, można je obejrzeć na kanale YouTube: ćwiczenia z POSUM .

Jak podkreślił dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Krzysztof Albiński, "nasi pacjenci, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, nie mogą wziąć udziału w zaplanowanych zajęciach, dlatego celem naszego programu jest zapewnienie im dostępu do zróżnicowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych".

"Dzięki wykorzystaniu popularnej platformy z wiedzy naszych pracowników może skorzystać każdy, kto chce zadbać o swoje zdrowie" - dodał.

Albiński wskazał, że przygotowane przez specjalistów ćwiczenia koncentrują się na najpopularniejszych obszarach rehabilitacji. Pierwszy opublikowany film omawia ćwiczenia wykonywane przez pacjentów z bólem kręgosłupa. Z kolei w drugim pojawiają się przykłady ćwiczeń izometrycznych, czyli takich, które charakteryzują się napięciem mięśni bez wykonywania ruchu.

Pracownicy POSUM zapowiedzieli, w ciągu najbliższych dni pojawią się kolejne materiały, które będą omawiały najpopularniejsze ćwiczenia realizowane w Zakładzie Fizjoterapii.