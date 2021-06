Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział powiązanie danych dzieci z Internetowym Kontem Pacjenta rodziców, by ułatwić otrzymywanie dla nich certyfikatów covidowych. To ważna informacja dla rodzin, które w te wakacje planują wyjechać za granicę. A co jeśli dziecko nie jest zaszczepione? Czy po powrocie trafi na kwarantannę? Jak jej uniknąć?

Rodzice planujących zagraniczny urlop z dzieckiem muszą przede wszystkim pamiętać o sprawdzeniu, jakie są wymogi dotyczące dzieci w kraju, do którego planują wyjazd i w kraju, przez który zamierzają jechać tranzytem. Nie ma bowiem jednolitych unijnych zasad.

Część krajów nie wymaga negatywnego wyniku testu od dzieci do 5. roku życia - inne kraje do 7., a jeszcze inne do 12. roku życia.

Wyjazd z dzieckiem na urlop za granicą może więc oznaczać konieczność wykonania testu na koronawirusa.

Trzeba pamiętać, że test - według unijnych zasad - zachowuje ważność przez 48 godzin. To oznacza, że procedurę przetestowania dziecka trzeba powtórzy przy powrocie do Polski, by uniknąć kwarantanny.

Taki test można zrobić w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Jeśli dziecku takiego testu nie zrobimy, trafi ono na kwarantannę. Z kwarantanny są zwolnieni wtedy rodzice, którzy są zaszczepieni.

Aby wynik testu dziecka był łatwiej dostępny, minister Niedzielski zapowiedział powiązanie konta pacjenta rodzica właśnie z kontem dziecka. Wtedy do swojego paszportu covidowego rodzice będą mogli pobrać, jeśli jest negatywny - wynik testu dziecka.

Co mówią przepisy UE?

Komisja Europejska rekomenduje, by dzieci poniżej 6. roku życia były zwolnione z testów na Covid-19.

Te rekomendacje powinny przyjąć kraje UE, ale nie ma obowiązku prawnego ich stosowania, tak jak w przypadku rozporządzenia o certyfikatach. Jeszcze raz więc przypominamy, że najlepiej udając się w zagraniczną podróż z dziećmi sprawdzić, czy rzeczywiście dany kraj nie wymaga testu dla dziecka poniżej 6. roku życia.

KE zaleciła również, by nieletni podróżujący z rodzicami byli zwolnieni z kwarantanny, jeżeli nie obowiązuje ona rodziców, bo są zaszczepieni.

Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.