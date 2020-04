Na redakcyjną skrzynkę mailową fakty@rmf.fm wpada od Was mnóstwo pytań dotyczących wprowadzonych obostrzeń. Wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i zadaliśmy je w Waszym imieniu rzecznikowi Komendy Głównej Policji Mariuszowi Ciarce.

Czy mogę jechać do rodziny na święta? Odpowiada Mariusz Ciarka z KGP (autor Krzysztof Zasada, Jakub Rutka) RMF FM

Najczęściej pytaliście o świąteczne wyjazdy, odwiedziny u bliskich, wielkanocne śniadania.

Nikt nie chce oddzielać dzieci od rodziców, rodziców od dzieci. Mamy prawo spędzić święta w gronie najbliższych. Pamiętajmy jednak, że wraz z taką wizytą możemy przywieźć dziadkom czy rodzicom niemiły prezent. Bądźmy odpowiedzialni i zostańmy w domu - apeluje Mariusz Ciarka. Rekomendujemy, by nie wyjeżdżać na święta - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą.

Jednocześnie tłumaczy, że to policjanci ostatecznie ocenią, czy wyjazd jest niezbędny czy nie.



Pytaliście także, czy bez obawy narażenia się na mandat można pojechać samochodem do warsztatu wulkanizacyjnego, by wymienić opony lub do myjni samochodowej?

Tu będziemy podchodzić indywidualnie - mówi Mariusz Ciarka. Pojazd musi być bezpieczny. Poza tym kierowcy wykonujący czynności służbowe - w takich sytuacjach nie mają się czego obawiać.

Pojawiały się także pytania dotyczące biegania czy jazdy na rowerze. Jeśli biegamy po parku, po bulwarach - obszarach zamkniętych - trzeba się liczyć z reakcją policjanta. To może być pouczenia, mandat czy skierowanie wniosku do sanepidu.