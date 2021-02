Jutro rząd chce ogłosić zmiany dotyczące obostrzeń koronawirusowych - ustalili dziennikarze RMF FM. Trwają właśnie ostatnie ustalenia w tej sprawie.

Minister zdrowia zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie zniesiona możliwość zastępowania maseczek takimi surogatami jak przyłbica czy szalik i chusta, które nie stanowią skutecznego zabezpieczenia przed koronawirusem / Darek Delmanowicz / PAP

Najbardziej prawdopodobne zmiany, jakie jutro ma ogłosić rząd, dotyczą masek ochronnych i granic.

Rząd ma wprowadzić nakaz zakrywania twarzy maseczką ochronną: obojętnie czy chirurgiczną, czy zwykłą materiałową.

Nie będzie już możliwe chronienie się przed koronawirusem jedynie przyłbicą, chustką albo szalikiem.

Po drugie rząd ma wprowadzić zasadę, że do Polski mogą swobodnie wjeżdżać wyłącznie osoby posiadające negatywny wynik testu na koronawirusowa. Jeśli ktoś takiego testu nie będzie miał, to niezależnie od tego, w jaki sposób przyjedzie do Polski, będzie musiał poddać się kwarantannie.

Dyskusja w rządzie dotyczy ponadto zamykania sklepów, stoków narciarskich oraz być może kin. W tej kwestii ostateczne decyzje nie zapadły.

Spodziewany wzrost zakażeń

Z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że czeka nas miesiąc ciągłego wzrostu liczby zakażeń. Szczyt spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. W tym roku święta wielkanocne przypadają na 4-5 kwietnia. Rodzinne spotkania zwiększają ryzyko wzrostu zakażeń - i to w spodziewanym szczycie trzeciej fali pandemii.

To oznacza, że najbliższego luzowania ograniczeń koronawirusowych należy się spodziewać dopiero w połowie kwietnia. Być może wtedy o otwieraniu się mogą myśleć restauratorzy i właściciele siłowni.

Obostrzenia - co obowiązuje w tej chwili



Obowiązujące obecnie obostrzenia zostały wprowadzone 12 lutego na dwa tygodnie. Ich przedłużenie, zaostrzenie lub złagodzenie miało być uzależnione od liczny zakażeń koronawirusem. "Musimy być gotowi na różne warianty. Covid-19 jest nieprzewidywalny" - argumentował wtedy premier Mateusz Morawiecki.

Otwarte hotele i miejsca noclegowe z 50 proc. obłożeniem.

Otwarte kina, teatry, filharmonie, opery z 50 proc. obłożeniem (brak konsumpcji).

Otwarte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Otwarte stoki narciarskie.

Otwarte baseny, aquaparki nadal zamknięte.

Otwarte korty tenisowe.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Maksymalnie 5 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach

10-dniowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE.

10-dniowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę RP transportem zorganizowanym.

W sklepach i kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. pomieszczenia.

Luzować obostrzenia czy nie? Polacy podzieleni

Najwięcej, bo 33,7 proc. Polaków oczekuje od rządu utrzymania obostrzeń pandemicznych na obecnym poziomie. Jednak niewiele mniej, bo 33,2 proc., liczy grupa, która wolałaby poluzowania obostrzeń - to jeden z wniosków płynących z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Jeśli, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, Rada Ministrów musiałaby wprowadzić nowe obostrzenia, to według badanych w pierwszej kolejności powinny być to: nakaz noszenia wyłącznie maseczek, zamknięcie galerii handlowych, a także zawieszenie działalności stacjonarnej kin, muzeów i teatrów.