Lekarze rodzinni otrzymają dodatkowe narzędzia, aby łatwiej mogli odróżniać zakażonych koronawirusem od chorych na grypę. To jedno z postanowień pierwszego posiedzenia ministerialnego zespołu ekspertów, zajmującego się przygotowaniami do drugiej fali epidemii Covid-19. Kiedy się jej spodziewać? We wrześniu wraz z powrotem dzieci do szkół - twierdzi ekspert. Wszyscy zgodnie zalecają zaszczepienie się na grupę, noszenie maseczek i utrzymywanie dystansu.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Jednym z dodatkowych narzędzi walki z drugą falą koronawirusa, która jak spodziewają się eksperci może nadejść jesienią, będzie możliwość stosowania na większą skalę teleporad. Chodzi o to, by pacjent, u którego pojawią się objawy, został w domu, a - jak podkreśla wiceminister Waldemar Kraska - nie szedł do przychodni. Nie idziemy do pracy, zostajemy w domu, aby przejść przez okres przeziębienia, jeżeli nie przechodzi, będzie dalsza procedura - będziemy to uzgadniać szczegółowo - tłumaczy.

Lekarze rodzinni mają też apelować do pacjentów, aby ci korzystali ze szczepień - dodaje konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban. Jak mówi, "najprostsza droga, żeby nie mieć kłopotów, to zaszczepienie się przeciwko grypie, gdy tylko będzie dostępna szczepionka".

Lekarze i resort zdrowia zapewniają, że szczepionek nie zabraknie.

Kraska w RMF FM: Do Polski trafi 1,5 mln szczepionek przeciw grypie

Waldemar Kraska mówił dziś w RMF FM, do Polski trafi 1,5 mln szczepionek przeciw grypie. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych 1,5 mln dawek - mówił. Wiceminister zdrowia, który był gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM, przyznał, że martwi go, czy będą chętni, by się zaszczepić.

Wiemy, jak jest to ważne w tym okresie jesiennym, kiedy może się pojawić pandemia grypy. Chcemy, żeby szczególnie grupy ryzyka, czyli personel medyczny, osoby po 65. roku życia, pensjonariusze DPS-ów byli objęci tą szczepionką - powiedział.

Zauważył, że do tej pory w Polsce szczepiło się przeciw grypie tylko 4 proc. społeczeństwa, więc pierwotnie zamówiona ilość szczepionek jest zaplanowana na to zapotrzebowanie.

Ale wiemy, że tegoroczna sytuacja będzie inna i osób, które będą chciały się zaszczepić przeciw grypie, może być więcej. Dlatego chcemy się na to przygotować i zamawiamy większą ilość - podkreślił.

Kraska: Mamy zamówione 1,5 miliona szczepionek Piotr Szydłowski / RMF FM

Kiedy przyjdzie druga fala koronawirusa?

Prof. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podaje konkretną datę, kiedy w Polsce pojawi się druga fala koronawirusa. Prosta sprawa, pierwszy września - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM i wyjaśnia: Te choroby grypopodobne wracają pierwszego września z momentem, kiedy dzieci idą do szkoły, zawsze. Jak wrócą studenci do nauczania,będzie jeszcze dodatkowo więcej kontaktów.

On także podkreśla, jak ważne jest szczepienie się na grypę. Są może nieidealne szczepionki pod względem skuteczności, ale działające, bezpieczne i tanie - stwierdził.

Martwi się natomiast, że ludzie bagatelizują koronawirusa. Niestety w przypadku Covid-19 spotykam ludzi, którzy mówią - to jest jakaś ściema. Co ściema? Pół miliona ludzi umarło na świecie, to jest ściema? Stu kilkudziesięciu lekarzy w samych północnych Włoszech umarło - i to ściema? Jak można takie rzeczy mówić, że to jest nieprawda. To jest autentyczna zaraza współczesna, nowy wirus - mówi.