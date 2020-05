Sprawdziły się nieoficjalne informacje RMF FM. Tak jak wczoraj podawał nasz reporter Mariusz Piekarski, rząd umożliwił organizowanie wesel i uroczystości rodzinnych na maksymalnie 150 osób od 6 czerwca. Decyzję ogłosił dziś podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. Liczba gości będzie zależała od wielkości sali, w której odbywać się będzie impreza.

Na tę chwilę rząd nie podał informacji dotyczących tego, jak obostrzenia będą obowiązywać na weselach.







Wczoraj reporter RMF FM Mariusz Piekarski nieoficjalnie informował jednak, że na jednego gościa weselnego muszą przypadać 4 metry kwadratowe wliczając w to korytarze, tarasy, altanki - wszystkie miejsca, po których mogą poruszać się goście.



Jeśli przyjęcie weselne będzie mieć formę bankietu stojącego - wtedy konieczne będą dwa metry na gościa.

Goście najprawdopodobniej będą musieli być rozsadzeni na weselu. Przy stołach będzie mogło być 20 proc. miejsc mniej niż standardowo, a goście nie będą mogli siedzieć naprzeciwko siebie. Między stołami ma być 1,5 metra odległości.

Prawdopodobnie będzie też zalecenie, by gości sadzać tylko po jednej stronie stołu i to co 40-50 centymetrów. Będzie też zapis, by w miarę możliwości przy stolikach siedziały osoby z tej samej rodziny - najlepiej z jednego gospodarstwa rodzinnego.

Na 15 gości będzie przypadał jeden kelner - przypisany do tych samych gości. Obsługa imprez będzie musiała nosić maseczki.

Dodatkowo rekomendowane ma być umieszczenie mat dezynfekcyjnych przy wejściu do obiektu, w którym organizowane będzie wesele.

Szatnie - w miarę możliwości - mają być zorganizowane w ten sposób, by odzież wierzchnia poszczególnych gości nie stykała się.

Pracownicy i goście mają mieć zapewnione środki do dezynfekcji. Dozowniki z płynem do dezynfekcji mają być umieszczane m.in. przy wejściu do obiektu, dla gości w obszarze sali jadalnej, przy wyjściu z toalet. Nie będzie można korzystać z suszarek nadmuchowych - w toaletach mają być zapewnione jednorazowe ręczniki papierowe.

Śluby w plenerze będą mogły być organizowane bez obostrzeń, jeśli chodzi o liczbę gości, ale przy zachowaniu 1 metra odległości między krzesłami, na których będą siedzieć.

Możliwa ma być organizacja kilku imprez weselnych jednocześnie w jednym obiekcie, ale tylko jeśli wejścia, sanitariaty, korytarze będą osobne dla danej grupy gości. Także zespół kelnerski ma być odrębny dla każdej z imprez.

Za nami trzy etapy luzowania obostrzeń

Przypomnijmy, że pierwszy etap luzowania obostrzeń wdrożony został 20 kwietnia.

To wtedy zezwolono na przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków.

Zwiększono limity dot. liczby klientów mogących przebywać w danym momencie w sklepach czy aptekach. I tak w sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych przebywać może czterech klientów na jedną kasę, w większych: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Ta ostatnia zasada wprowadzona została również w odniesieniu do liczby wiernych przebywających w miejscach kultu religijnego.

Również od 20 kwietnia samodzielnie, bez opiekunów, mogą wychodzić z domu już 13-latkowie - a nie, jak wcześniej, wyłącznie ludzie pełnoletni.

Drugi etap łagodzenia restrykcji rozpoczął się 4 maja.

Od tego dnia otwarte mogą być galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe - z zachowaniem określonych zasad reżimu sanitarnego - oraz niektóre instytucje kultury.

Od 6 maja z kolei otwarte mogą być żłobki i przedszkola, przy czym w przypadku każdej placówki decyzję podejmuje organ założycielski.

Trzeci etap łagodzenia obostrzeń rozpoczął się 18 maja.



Od tego dnia otwarte mogą być zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, restauracje oraz bary - z zachowaniem określonych zasad reżimu sanitarnego.

"Od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania" dopuszczalne będzie prowadzenie działalności polegającej "na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu". A także konsumpcja i podawanie napojów.