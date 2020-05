W poniedziałek, 18 maja otwarte zostały między innymi zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. To efekt wprowadzenia w życie kolejnego etapu odmrażania gospodarki. Obowiązują jednak pewne zasady, o których należy pamiętać przed wizytą w salonie. Sprawdźcie też metamorfozę dziennikarki RMF FM Karoliny Berezy.

U fryzjerów i kosmetyczek coraz większe kolejki, a to dlatego, że wraz z początkiem tygodnia pracę mogą wznowić wszystkie salony piękności. Przypomnijmy, to w ramach III etapu odmrażania gospodarki. Czy podczas wizyty konieczne jest przebywanie w maseczce? Ile osób może przebywać na terenie zakładu? Wyjaśniamy!



Metamorfoza w maseczce, czyli nowe zasady

Przede wszystkim, zarówno klient, jak i pracownicy zakładu fryzjerskiego muszą mieć zasłonięte usta oraz nos. Wszystkie stanowiska oraz narzędzia używane podczas wizyty muszą być zdezynfekowane. Jeśli to możliwe, należy korzystać z narzędzi jednorazowych, które po każdym użyciu lądują w koszu na śmieci.



"Jeżeli klient przychodzi w odzieży wierzchniej, musi ją zawinąć do worka, aby nie stykała się ona z odzieżą innych klientów" - mówi Milena Gąsiorek, właścicielka M-Studio w Zielonce.



Poczekalnie pozostaną puste..

Mniejsze restrykcje, ale wyższe ceny

Zdarza się, że do podstawowej ceny usługi doliczane są opłaty sanitarne. To od kilku do kilkunastu złotych.



"Koszty są teraz dużo większe, dezynfekcja jest dużo droższa (…) jednorazowe pelerynki, rękawiczki, niestety wszystko poszło w górę" - dodaje Milena Gąsiorek z M-Studio.



Najbliższy wolny termin? Koniec czerwca

"Zapisów jest bardzo dużo (…) gdy tylko rząd ogłosił, że salony mogą się otworzyć, telefon nie przestawał dzwonić, a najbliższe wolne terminy są na koniec czerwca" - słyszymy od właścicielki salonu M-Studio.



Jeśli potrzebujecie odwiedzić fryzjera, warto już teraz chwycić za telefon i umówić wizytę.



W międzyczasie koniecznie zobaczcie metamorfozę naszej dziennikarki Karoliny Berezy, która odwiedziła salon fryzjerski w Zielonce!