Ponad 14 tysięcy osób w Polsce objętych kwarantanną w związku z koronawirusem, w kraju zachorowało 238 osób, a pięć zmarło. Mimo to w najbliższy weekend nawet kilka tysięcy Polaków może pójść do lokali wyborczych. W pięciu gminach zaplanowane są wybory do rad gminy lub na wójta.

