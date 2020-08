Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z Polską Organizacją Turystyczną. Przestrzegają przed oszustami, którzy próbują sprzedawać bon w internecie. Z bonu mogą skorzystać tylko osoby uprawnione. Za jego pomocą można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku.

Plaża w Kołobrzegu / Marcin Bielecki / PAP

Bony turystyczne dostępne są od 1 sierpnia. W internecie można już znaleźć oferty sprzedaży bonów za gotówkę. ZUS przypomina, że bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

Zgodnie z art. 5 ustawy bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.



Co grozi za sprzedaż bonu?

Bon nie może być wystawiany na sprzedaż. Jak komentuje Adam Ziębicki, prawnik z kancelarii Chałas i Wspólnicy, za podjęcie takich działań grozi odpowiedzialność karna.



Na portalach ogłoszeniowych można zaobserwować próby sprzedaży Bonu Turystycznego. Bez względu na towarzyszące temu okoliczności, takie działania są niezgodne z prawem. Ustawodawca na etapie prac legislacyjnych rozpoznał taki proceder i przewidział za niego karę grzywny (nawet do jednego miliona złotych), karę ograniczenia wolności albo, w przypadku najzuchwalszych czynów, karę pozbawienia wolności do lat 3. Należy być wyjątkowo czujnym na takie procedery i uważać na oszustów, którzy będą próbowali wyłudzić w ten sposób pieniądze - podkreśla mecenas Adam Ziębicki.



Nie jest to jedyny przypadek związany z funkcjonowaniem bonu, w którym przewidziano karę grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności. Ustawa wprost wskazuje, że zabronione są również działania podmiotów, które w działaniach promocyjnych używają hasła "Polski Bon Turystyczny", nie będąc do niego uprawnionym. Przykładowo, przedsiębiorca nieturystyczny (np. salon urody), nie może ogłaszać możliwości zapłaty za usługi w salonie środkami znajdującymi się na bonie ani w żaden inny sposób odnosić się do jego funkcjonowania. Przypomnijmy, że bonem można płacić np. za hotel czy imprezy turystyczne, czyli aktywności bezpośrednio związane z wyjazdami wakacyjnymi - dodaje Adam Ziębicki.

Bon Turystyczny jest przyznawany w formie imiennych voucherów dostępnych przez konto PUE ZUS. Podczas aktywacji bonu za pomocą SMS-a wysyłany jest specjalny kod, który należy podać podczas płatności za nocleg lub wycieczkę.

ZUS: Aktywowano ponad 140 tys. bonów turystycznych o wartości 122 mln zł

Na platformie PUE ZUS aktywowano ponad 142 tys. bonów o wartości ponad 122 mln zł - poinformował w niedzielę na Twitterze Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że bonami turystycznymi zapłacono już ponad 2,2 tys. razy.



Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny. Przysługuje on na każde dziecko i ma wartość 500 zł, w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jego wartość jest dwa razy wyższa.



Bonami można płacić u ponad ośmiu tysięcy podmiotów turystycznych. Ich listę można znaleźć na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.



Realizacja bonu turystycznego odbywa się przez platformę PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon mogą aktywować rodzice dzieci do 18 lat. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełnią oni dane kontaktowe. Następnie aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego będą mogli płacić pomiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.



Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego i bankowości elektronicznej. Na stronie ZUS dostępny jest film pokazujący, jak założyć profil na PUE.



Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie wynosi 1000 zł.



Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.