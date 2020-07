"Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem" – informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma utworzyć, dostosować i utrzymać infrastrukturę informatyczną związaną z bonem.

Bon turystyczny to wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Świadczenie w formie bonu będzie przysługiwać osobom pobierającym świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500 plus. Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne - wyjaśnia prezes ZUS.



Bonem Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju. Jest on ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.



Prawo do bonu ustali Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnionego jej przez ZUS i na podstawie informacji z bazy danych MRPiPS m.in. dotyczących programu "Rodzina 500 plus".



Informacje na temat bonu będzie można uzyskać na specjalnie tworzonej do tego celu infolinii, a także w placówkach ZUS, które udzielą wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do PUE - powiedziała PAP prof. Uścińska.



Bon turystyczny będzie dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej. Aby z niego skorzystać, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na PUE ZUS, zalogować się i aktywować bon. ZUS przekaże bon za pomocą SMS-a na wskazany numer telefonu lub drogą e-mailową. Również płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne będą dokonywane za pomocą PUE - dodaje prezes ZUS.



Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym i od kiedy będzie można korzystać z bonów. Obecnie ZUS prowadzi intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.