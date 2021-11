​56 łóżek zostanie uruchomionych w pierwszym etapie w Szpitalu tymczasowym przy ul. Rakietowej we Wrocławiu, zarządzanym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Placówka zacznie działać w czwartek 18 listopada - poinformowano w komunikacie prasowym.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Utworzony w marcu br. szpital wznawia swoją działalność po kilkumiesięcznej przerwie, wynikającej ze spadku liczby zachorowań na Covid-19. Wraz z nasilającą się IV falą pandemii znowu pojawia się potrzeba dodatkowego zabezpieczenia medycznego dla chorych z regionu" - napisano w komunikacie przesłanym przez służby prasowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Przyjęcie pierwszych pacjentów planowane jest w czwartek o godz. 15. Docelowo placówka będzie mogła zapewnić opiekę 400 chorym z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Podobnie jak podczas poprzedniej fali pandemii, kolejne łóżka będą udostępniane stopniowo, w miarę bieżących potrzeb.



Szpital jest wyposażony w 20 stanowisk do wentylacji mechanicznej, w tym do stosowania tlenoterapii wysokimi przepływami (tzw. high flow) u pacjentów z niewydolnością oddechową. Na miejscu jest także dział diagnostyki obrazowej, wyposażony w aparat RTG, USG i tomograf komputerowy.



W pierwszym etapie wznowienia działalności szpitala opiekę pacjentom zapewni 13 lekarzy, 14 pielęgniarek, 6 ratowników, 4 opiekunów medycznych. Wśród personelu znajdują się także psycholog, radiolog, rehabilitanci i 8 wolontariuszy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.



"Trwa rekrutacja pracowników do tej placówki, na wypadek konieczności przyjęcia większej liczby pacjentów. Obecnie personel Szpitala tymczasowego stanowią oddelegowani pracownicy USK przy ul. Borowskiej" - napisano w komunikacie.