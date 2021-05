W ciągu ostatniej doby przybyło 2 296 przypadków koronawirusa, potwierdzonych testami. Najwięcej zakażonych odnotowano na Śląsku i Mazowszu. Zmarło 28 pacjentów z Covid-19. Ogółem liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 2 808 052 osoby. Zmarło 68 133 pacjentów. "Mamy dwa ogniska mutacji indyjskiej koronawirusa w Polsce. W okolicach Warszawy i Katowic. Stwierdziliśmy już 16 przypadków" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił: przybywający do Polski z RPA, Indii i Brazylii trafią na automatyczną kwarantannę. Od dzisiaj działalność mogą wznowić muzea, otwarte zostają galerie handlowe, a uczniowie klas I-III wracają do szkół. W wielu krajach, m.in. w Grecji, Czechach i Francji, władze łagodzą restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące działalności branży gastronomicznej, pracy handlu i podróżowania. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie mamy dla was w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

