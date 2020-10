​Minister Zdrowia Adam Niedzielski zwołał kolejny sztab kryzysowy. Informacje o wypracowanych rozwiązaniach w zakresie zwiększenia bazy łóżkowej i koordynacji opieki nad pacjentem w poszczególnych województwach będę podane we wtorek - powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że "mogą występować takie dobowe sytuacje, że łóżek w danych szpitalach zabraknie".

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz / Jakub Rutka / RMF FM

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik zwrócił uwagę, że wzrost zakażeń dotyczy wielu województw. Powyżej 200 nowych przypadków jest w Małopolsce, na Mazowszu i w województwie pomorskim - zwrócił uwagę Andrusiewicz.

Zaznaczył, że ilość respiratorów dla pacjentów z Covid-19 jest wystarczająca - ponad 830. W tej chwili wykorzystanych jest 219. Nie grozi nam więc sytuacja, w której zabrakłoby respiratora - świadczył Andrusiewicz.



Poinformował, że minister zdrowia zwołał w poniedziałek kolejny sztab kryzysowy.



Troską i celem zwołanych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego sztabów jest koordynacja opieki nad pacjentem w poszczególnych województwach i możliwe zwiększenie w najbliższym czasie bazy łóżkowej - powiedział.



Według Andrusiewicza mogą występować takie dobowe sytuacje, że łóżek w danych szpitalach zabraknie.



Jeśli będziemy obserwowali wysokie wzrosty w zakresie liczby odnotowywanych przypadków, zapewne zapadnie decyzja o szybszym wprowadzeniu obostrzeń, które zakomunikowaliśmy - oświadczył rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Dodał też, że od następnego tygodnia możemy się spodziewać wprowadzenia tych obostrzeń.

Policja będzie lepiej egzekwowała restrykcje

Prawnicy Ministerstwa Zdrowia i Komendy Głównej Policji pracują nad rozwiązaniami umożliwiającymi lepszą egzekucję obowiązujących restrykcji.

Do jutra takie decyzje zostaną wypracowane i przedstawione - powiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusewicz.



Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował rano, że w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski spotka się z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem, aby omówić egzekucję obowiązujących restrykcji.

Zaznaczył przy tym, że nie wszyscy stosują się do nakazu zasłaniania nosa i ust.

"To już nawet trudno nazwać egoizmem"

Apeluję do społeczeństwa, żeby wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem, to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli - powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Rzecznik MZ podczas konferencji prasowej podkreślił, że w najbliższych dniach nie przewiduje się "drastycznej zmiany sytuacji" i dalej należy się spodziewać wysokiej liczby nowych zakażeń koronawirusem.

Brakuje leku remdesivir

Remdesivir jest kupowany na poziomie Komisji Europejskiej, a nie przez poszczególne państwa UE - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że Polska zabiega w KE, a komisja zabiega we własnym zakresie u producenta, by jak najszybciej ten lek sprowadzić.



"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w poniedziałek, że kończy się przeciwwirusowy lek remdesivir. Jak podał dziennik, szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów z Covid-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki remdesiviru, w związku z tym nie oferują terapii tym lekiem nowo przyjmowanym pacjentom. A chorych wymagających podania leku przybywa.

Pisaliśmy o tym: Brakuje specyfiku dla chorych na COVID-19

Ponad 2 tysiące nowych przypadków koronawirusa

W poniedziałek resort podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 2006 osób.



Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu, a więc 336. Duży przyrost zanotowano również w Małopolsce - 217, czy na Pomorzu - 202. Zmarło 29 osób.