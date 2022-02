Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 23 990 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 304 chorych na Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Resort zdrowia informuje o 23 990 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (3601), wielkopolskiego (3101), kujawsko-pomorskiego (2643), śląskiego (1683), dolnośląskiego (1676), pomorskiego (1664), zachodniopomorskiego (1562), małopolskiego (1259) łódzkiego (1230), lubelskiego (1099), warmińsko-mazurskiego (1081), lubuskiego (1040), podlaskiego (653), świętokrzyskiego (652), opolskiego (491) i podkarpackiego (444).





111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



68 osób zmarło z powodu Covid-19, 236 osób zmarło z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.









Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 5 519 282 zakażonych. Nie żyje 109 509 spośród nich.







Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 17 617 pacjentów z Covid-19, w tym 1024 chorych podłączonych do respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia.





Na kwarantannie jest natomiast 272 350 osób. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 4 786 838 zakażonych.





Tydzień temu, 11 lutego, w szpitalach przebywało 19 051 pacjentów z Covid-19, w tym 1152 chorych podłączonych do respiratorów.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, podano 52 925 896 dawek - wynika z najnowszych danych udostępnionych na stronach rządowych.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 22 066 259 osób. Podano także 10 860 823 dawki przypominające.

Kiedy luzowanie obostrzeń?

W marcu możliwe jest ograniczanie części obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, maseczki jeszcze z nami zostaną - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli trend (spadkowy epidemii - przyp. red.) będzie obserwowany w najbliższych dniach, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z pewnych obostrzeń - powiedział mediom rzecznik resortu zdrowia.

Zaznaczył, że nie należy spodziewać się zniesienia od 1 marca obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką.

W maseczkach na razie jeszcze na pewno zostaniemy, ale z części obostrzeń będzie można zejść, zważywszy na to, że trend spadkowy jest w naszym kraju cały czas obserwowany - stwierdził Andrusiewicz.

Widzimy również to, co dzieje się na świecie, w innych państwach, które zapowiadają stopniowe luzowanie obostrzeń. Nie jesteśmy ani w czołówce, ani na końcu stawki, raczej w środku państw, które zapowiadają pewne luzowanie - ocenił.