Ministerstwo Zdrowia informuje o 2 103 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 96 chorych na Covid-19.

Resort zdrowia informuje o 2 103 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (460), dolnośląskiego (197), małopolskiego (167), śląskiego (163), lubelskiego (152), wielkopolskiego (143), zachodniopomorskiego (115), łódzkiego (112), pomorskiego (110), kujawsko-pomorskiego (91), podkarpackiego (84), świętokrzyskiego (69), lubuskiego (68), opolskiego (51), podlaskiego (38), warmińsko-mazurskiego (36). 47 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

190 spośród tych osób to zakażeni ponownie koronawirusem.

Zmarło 96 chorych na Covid-19. 28 z nich nie miało tzw. chorób współistniejących.



Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 5 969 071 zakażonych. Zmarło 115 343 chorych na Covid-19.

Do tej pory podano 53 962 231 dawek szczepionek przeciw Covid-19. W pełni zaszczepiono 22 359 629 osób. Dawką przypominającą zaszczepiono 11 504 620 osób.

Od dziś resort zdrowia zmienia przekazywanie danych nt. koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia zmieni sposób prezentowania informacji o epidemii. Od dziś codzienne raporty zawierają mniej danych – powiedział PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

W ostatnich dniach zmieniło się wiele pandemicznych przepisów. Pacjenci nie są kierowani na izolację i kwarantannę , nie ma szpitali tymczasowych i oddziałów covidowych. Na test nie można się zapisać samodzielnie , lekarze mają zlecać głównie testy antygenowe.

Teraz przyszedł moment, w którym zaczynamy ograniczać liczbę przekazywanych danych, co bezpośrednio wynika z bieżącego stanu epidemii i wprowadzanych zmian w zarządzaniu sytuacją epidemiczną. Taka kolej rzeczy - dodał.

Nie ma już przecież instytucji kwarantanny. Ostatnie osoby wychodzą z kwarantanny nałożonej do minionej niedzieli. Od piątku nie można wykonać testu inaczej jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc utrzymywanie pozycji zleceń z POZ przestaje mieć sens. Z racji tego, że testy w POZ to będą wyłącznie testy antygenowe nie ma powodu, by utrzymywać w raportach podział na testy genowe i antygenowe - tłumaczy Andrusiewicz.

Od piątku przestały też funkcjonować oddziały i szpitale covidowe, więc nie będzie bieżących raportów o zajętych łóżkach covidowych, bo ich po prostu już nie ma. Raz w tygodniu poinformujemy jednak, ilu mamy pacjentów z Covid-19 w szpitalach - zapowiada.

Myślę, że w najbliższym czasie przejdziemy na jeden raport tygodniowo. Nie chcieliśmy czynić tego w sposób kategoryczny wraz ze zmianą zasad epidemicznych. Chcemy, żeby ludzie sami stwierdzili, obserwując codzienne dane, że większą wartość będą przynosić raporty tygodniowe. A przejście na miesięczne raportowanie? Wszystko przed nami. Jeżeli epidemia nas niczym nie zaskoczy - zapewne - mówi Andrusiewicz.