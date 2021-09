Solidaryzując się z najpilniejszymi potrzebami strony wietnamskiej, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu Wietnamowi sprzętu medycznego m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej takich jak kombinezony czy maseczki ochronne - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Załadunek sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej do Wietnamu / Ministerstwo Spraw Zagranicznych /

O pomocy dla Polski dla Wietnamu resort dyplomacji poinformował w środowym komunikacie. "Od czerwca 2021 roku Wietnam odnotowuje gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów na COVID-19. Ma to związek z coraz szybciej rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 w wariancie Delta" - czytamy.

"Wietnam, który w ubiegłym roku skutecznie i szybko poradził sobie z opanowaniem pandemii, w ostatnich dniach odnotowuje ponad 10 tys. przypadków zachorowań dziennie. Od końca kwietnia 2021 roku, gdy w tym kraju rozpoczęła się największa od początku pandemii fala zachorowań, łączna liczba chorych na COVID-19 wzrosła z 2,8 tys. do ponad 530 tys. przypadków" - przekazał MSZ.



Polscy żołnierze podczas przekazaniu do Wietnamu sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. / Ministerstwo Spraw Zagranicznych /

Jak zaznaczono, "największym aktywnym ogniskiem epidemii, odpowiadającym za prawie 50 proc. zachorowań w całym kraju pozostaje miasto Ho Chi Minh, w którym do tej pory zarejestrowano ponad 250 tysięcy zachorowań na COVID-19". "To największe w Wietnamie miasto i centrum biznesowe, w obliczu wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, zwróciło się do społeczności międzynarodowej o pomoc" - podkreślono.



"Solidaryzując się z najpilniejszymi potrzebami strony wietnamskiej, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu Wietnamowi sprzętu medycznego: respiratorów, pomp strzykawkowych i objętościowych, kardiomonitorów oraz środków ochrony osobistej: przyłbic, kombinezonów, rękawic i maseczek ochronnych" - przekazało MSZ. "Około 8 ton sprzętu o wartości około 14 milionów PLN, pochodzących z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, dotrze do miasta Ho Chi Minh transportem wojskowym koordynowanym przez MON w dniu 10 września" - poinformował.



Kolejne wsparcie ze strony Polski

W komunikacie przypomniano, że wysyłka pomocy humanitarnej do Ho Chi Minh to kontynuacja udzielanego wcześniej wsparcia. "W dniu 20 sierpnia Polska wysłała do Wietnamu darowiznę w postaci ponad 500 tys. sztuk szczepionek przeciw COVID-19" - podkreśla resort dyplomacji.



"W trudnym czasie pandemii szczególnego znaczenia nabierają dowody przyjaźni i współpracy między państwami. Gest społeczności wietnamskiej w Polsce, która na początku pandemii przekazała nam środki ochrony osobistej i zestawy testowe na SARS-CoV-2 oraz obecne działania rządu polskiego świadczą o tym, że relacje polsko - wietnamskie są oparte na wzajemnym szacunku i solidarności" - zaznaczono w informacji.