Obłożenie hoteli w najpopularniejszych regionach turystycznych w miniony weekend sięgało nawet 80 proc. - wynika ze wstępnych szacunków branży hotelarskiej. Polacy masowo ruszyli wykorzystywać dobrą pogodę i przede wszystkim zniesienie części koronawirusowych ograniczeń dotyczących działalności hoteli.

Otwarcie hoteli to dopiero początek luzowania koronawirusowych obostrzeń / Pexels

Po ponad miesięcznej przerwie hotele wznowiły swoją działalność. W miniony weekend absolutnym hitem wśród turystów były regiony oferujące wypoczynek na łonie natury, czyli Pomorze, Mazury, Podlasie, czy Bieszczady. W tych miejscach turystów pojawiło się sporo. Już po wakacyjnych rezerwacjach widać, że tegoroczny sezon turystyczny będzie udany.



W przypadku miast panuje dużo gorsza sytuacja. W Krakowie czy Warszawie w miniony weekend rezerwacji było mało, bo około 30 proc. Podobnie może być także w kolejnych miesiącach.



Niewątpliwie hotele miejskie i hotele konferencyjno-kongresowe najbardziej cierpią - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Wszystko jest spowodowane tym, że ludzie nie chcą jeździć do miast, wolą natomiast bezpieczniejsze odludzia. Do Polski nie przyjeżdża także zbyt wielu turystów z zagranicy. Nie organizuje się również stacjonarnie spotkań i kongresów, przez co tzw. hotele konferencyjne nie mogą zarabiać.



Hotele działają, ale z restrykcjami

Hotele otworzyły się dla gości, ale na razie z pewnymi ograniczeniami:

Przy wejściu do hotelu musi być mierzona temperatura gości;

Zakaz wpuszczania do hotelu osób postronnych;

Zamknięte mają być także pomieszczenia wspólne, takie jak sale telewizyjne;

Nie ma rutynowego sprzątania pokoi. Pokoje mogą być sprzątane tylko na życzenie gościa albo po jego wymeldowaniu;

Hotele są zobowiązane do przygotowania izolatek dla gości, u których pojawią się objawy zakażenia koronawirusem;

W hotelowych recepcjach i na korytarzach konieczne jest zakrywanie ust i nosa maseczkami;

Hotele mogą przyjmować tylko połowę dopuszczalnej liczby gości;

W hotelach nie mogą działać siłownie, tak zwane strefy wellness i spa oraz restauracje;

Goście mogą wyłącznie zamawiać jedzenie po pokoju.



Od 15 maja działalność hoteli zostanie poszerzona. Będą mogły działać przy nich ogródki i tarasy restauracyjne. Od 29 maja będą natomiast mogły się otworzyć restauracje w zamkniętych pomieszczeniach oraz siłownie i solaria.