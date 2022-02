31-letni mężczyzna pobił lekarza i pielęgniarkę, gdy w szpitalu w Myszkowie zwrócono mu uwagę, że nie ma na twarzy maski ochronnej. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura w Częstochowie skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W listopadzie 2021 r. mężczyzna przyjechał do szpitala w Myszkowie ze swoją mamą i zażądał, aby udzielić jej pomocy medycznej. Kiedy poproszono go o założenie maski, stał się agresywny. Zaatakował lekarza i kilka razy go uderzył. Drzwiami uderzył też pielęgniarkę. Dodatkowo zaczął grozić personelowi i kopał w drzwi.

Kiedy wezwano policję, mężczyzna odjechał. W czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Twierdził, że był zdenerwowany, bo bał się o zdrowie mamy.

Prokurator zarzucił mężczyźnie znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej lekarza oraz dwóch pielęgniarek. Miał im także grozić. Po ataku mężczyzny jedna z pielęgniarek miała stłuczona rękę.