Krośnieńscy policjanci zatrzymali internetowego oszusta. 32-latek ogłaszał w sieci, że ma do sprzedania konsole do gier. Sprzęt nigdy jednak nie trafiał w ręce kupujących. Mężczyzna usłyszał ponad 20 zarzutów.

zdj.ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci z Krosna wpadli na trop oszusta, który na jednym z internetowych portali oferował do sprzedaży konsole do gier. Zainteresowane osoby kontaktowały się z nim i przelewały pieniądze na konto. Sprzęt nigdy jednak nie trafiał do nabywców, a kontakt ze sprzedającym urywał się. Mężczyźnie udało się w ten sposób oszukać kilkadziesiąt osób na terenie całego kraju.

Policjanci ustalili, że za oszustwami stać może 32-letni mieszkaniec Krosna. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. komputer, telefon oraz karty SIM wykorzystywane do popełniania przestępstw. Zabezpieczyli tam też marihuanę i niewielką ilość amfetaminy oraz urządzenia służące do porcjowania i przechowywania narkotyków

Mężczyźnie przedstawiono ponad 20 zarzutów. Trafił też na 3 miesiące do aresztu.