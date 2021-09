W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano ponad 1230 zakażeń koronawirusem - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To największy dobowy przyrost infekcji od czterech miesięcy, a jednocześnie wzrost liczby przypadków o 40 procent w porównaniu do ubiegłej środy.

Projekt najnowszego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowano we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji, z informacją, że został już skierowany do podpisu premiera. Przewiduje on m.in. przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń.





Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że ewentualne nowe obostrzenia będą wprowadzane regionalnie. Decydować ma - poza liczbą infekcji - także poziom wyszczepienia oraz sytuacja w szpitalach w konkretnych powiatach.

Jeżeli sytuacja będzie wymagała tego, by rozporządzenie zmienić, to oczywiście ono będzie zmienione - mówił we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na dziś ta perspektywa to koniec października, ale nie można wykluczyć, że po drodze wydarzy się sytuacja wzrostu zakażeń w którymś z powiatów, czy w całym województwie, która będzie wymagała innego podejścia niż wskazane w rozporządzeniu - dodał.



Przedstawiciele rządowej Rady Medycznej na początku tygodnia przekazali naszym dziennikarzom informację, że nie dyskutowali jeszcze o obostrzeniach. Aktualny jest jednak przygotowany scenariusz, w którym powiaty (albo grupy powiatów) klasyfikowane byłyby jako zielone, żółte i czerwone strefy. Byłby to powrót do epidemicznego podziału, który obowiązywał w Polsce przed rokiem.