"Możliwe jest zaostrzenie reżimu sanitarnego na lotniskach przez mutację Delta koronawirusa. Czekamy na ewentualne wytyczne służb sanitarnych" - przyznaje w rozmowie z RMF FM Stanisław Wojtera, prezes Państwowych Portów Lotniczych. W tej chwili w portach lotniczych w całym kraju część przylatujących kierowana jest na obowiązkową kwarantannę.

Wariant Delta rozprzestrzenia się po Europie. Władze w odpowiedzi rozważają zaostrzenie reżimu sanitarnego. / Pexels

Obecnie podróżujący przylatujący do Polski są poddawani kwarantannie. Istnieją jednak od tego pewne wyjątki. Wśród nich Stanisław Wojtera, prezes Państwowych Portów Lotniczych wymienia:



osoby zaszczepione,

ozdrowieńców,

w przypadku strefy Schengen - osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W przypadku strefy non Schengen (kraje poza Schengen - przyp. red.) niestety nawet test z kwarantanny nie zwalnia - uzupełnia Wojter w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem.

Gdzie nakładana jest kwarantanna i od kiedy obowiązuje?

Kwarantannę nakłada Straż Graniczna, dokonując kontroli sanitarnej na lotnisku.



Kwarantanna wchodzi w życie od północy dnia następnego, aby był czas na dojechanie do miejsca wskazanego na karcie lokalizacyjnej - wyjaśnia Stanisław Wojtera.

Kwarantanna dla przyjezdnych obowiązuje przez 10 dni.



Wariant Delta coraz niebezpieczniejszy

Wariant Delta koronawirusa pierwszy raz wykryto w Indiach w marcu. Ta odmiana rozprzestrzenia się na świecie znacznie szybciej niż inne warianty i może powodować cięższe przechodzenie Covid-19. W Wielkiej Brytanii przypada na nią już 99 proc. wszystkich nowych zakażeń tym patogenem. Pierwsze przypadki tego wariantu wykryto także już m.in. w Polsce oraz w Niemczech, Belgii i Hiszpanii.

Do trzech najpopularniejszych objawów wariantu Delta zalicza się: ból głowy, gardła oraz katar. Jest on szczególnie groźny dla osób starszych. Prof. Tim Spector, który kieruje badaniem Zoe Covid Symptom, powiedział w rozmowie z BBC, że choć wariant Delta dla młodych osób może być "czymś na kształt ostrzejszego przeziębienia", to nie zmienia to faktu, że jest ryzykowny i zaraźliwy dla innych osób.



Tydzień temu Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ostrzegło przed kolejną falą pandemii Covid-19. W jej ocenie szczególnie zaraźliwy wariant Delta koronawirusa będzie odpowiadał za 70 proc. nowych infekcji w UE na początku sierpnia i 90 proc. do końca tego samego miesiąca.



Na niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa zwrócił uwagę także we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



"Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie. Niestety, kolejny wariant Covid-19, nazwany Delta, rozprzestrzenia się po świecie. Według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany. Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki. W związku z tym działamy już teraz" - przekazał szef rządu w mediach społecznościowych, tuż po spotkaniu spotkaniu specjalnego zespołu ds. wirusa Delta.





Dodatkowo w ubiegłym tygodniu wykryto nowy wariant koronawirusa - Detlę Plus.



"Wirus Delta dalej mutuje, w Indiach wykryto kolejny wariant Delta Plus, kierunek zmian to dalsze zwiększenie zakaźności i szybszy rozwój choroby, z uszkodzeniem płuc" - ostrzegał ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski. Jego zdaniem konieczna jest szczelna ochrona granic, testowanie chorych i przyspieszenie szczepień. Niezbędne są też przygotowania do kolejnej fali pandemii.





Sytuacja epidemiczna w Polsce

W ciągu ostatniej doby przybyło w Polsce 104 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Według danych resortu zdrowia zmarło 16 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 2 879 912 zakażonych. Nie żyje 75 021 spośród nich.



Od jutra przemieszczanie się po Europie ma być łatwiejsze. W życie wchodzi Unijny Certyfikat Covid. Cyfrowy lub papierowy dokument zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście.