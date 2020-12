Od dziś to pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zakłada rozporządzenie, które w trybie obiegowym przyjęła Rada Ministrów, a opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw. Przepisy nakazujące nam zakładanie maseczki, jeżeli w miejscu, w którym pracujemy, przebywają oprócz nas inne osoby, obowiązywały od soboty - szybko zostały jednak zmienione.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 1 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je, tak by pracodawca decydował w tym zakresie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.







Kogo jeszcze dotyczą zmienione przepisy?

Jak podano, to samo dotyczy osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. W tym przypadku wprowadzono - jak przed 28 listopada 2020 r. zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa w stosunku do osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tych budynkach, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.



Dodano, że "w zakładach pracy i wymienionych budynkach będzie można odkrywać usta i nos w celu spożycia posiłku - co jest rozwiązaniem oczywistym".

Gdzie musimy zakrywać usta i nos?

Od soboty zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe:

w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie,

w samochodzie, jeśli jedzie z Tobą osoba, z którą nie mieszkasz,

w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej np. na poczcie, w urzędzie,

w obiektach handlowych lub usługowych, np. w sklepach, galeriach handlowych, aptekach, na targu, w kinie, teatrze, w przychodni, salonie kosmetycznym czy salonie masażu,

w kościele, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu,

w przestrzeni publicznej, w tym także na wolnym powietrzu, na ulicy, na spacerze,

na uczelni.

Nakaz obowiązuje do 27 grudnia.