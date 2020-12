Był ładny spadek, ale to stanęło, bo ludzie "rozkręcają się" przed świętami - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Odniósł się w ten sposób do sobotnich danych na temat przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce. Jego zdaniem, rząd "nie ma wyboru" i musi wprowadzać nowe obostrzenia.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 11 267 osób, zmarło natomiast 483 chorych.







"Sytuacja się ustabilizowała, był ładny spadek, ale to stanęło, bo się ludzie rozkręcają przed świętami" - mówi prof. Włodzimierz Gut.

Odnosząc się nowych obostrzeń, które rząd zamierza wprowadzić od 28 grudnia do 17 stycznia powiedział: "Jak się zatrzymało na określonym poziomie, nie spada dalej, to co ma zrobić?". Zaznaczył, że "rząd nie ma wyboru".

Jak mówił, "jeżeli chcemy mieć "lepszą zabawę" w karnawale, to możemy olać wszystkie rozporządzenia".

Kwarantanna narodowa - co to oznacza?



Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

- Zamknięte będą hotele , także ze względów służbowych. Będą mogły z nich korzystać tylko służby mundurowe, medycy i pracownicy szpitali specjalistycznych. Czynne będą także hotele pracownicze.

- Zamknięte będą stoki narciarskie.

- Zamknięte będą galerie handlowe , z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii, aptek, sklepów z książkami i prasą oraz wolnostojących wielkopowierzchniowych sklepów meblowych.

- Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.

- 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

- W noc sylwestrową, od godz. 19:00 31 grudnia 2020 roku do godz. 6:00 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywał zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się.

Co więcej, przedłużone zostaną następujące ograniczenia:

- Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

- Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

- Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego - max. 1 os./15m2.

- Udział w zgromadzeniach - max. 5 osób.

- Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.

- Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki.

- Ograniczenie w sklepach - max. 1 os./15m2.

- Godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

- Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.