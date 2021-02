"Wyrazem absolutnego braku odpowiedzialności" nazwał weekendowe wydarzenia na Krupówkach w Zakopanem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wieczorami w piątek i w sobotę na deptaku w stolicy Tatr tłum turystów bawił się bez maseczek. Jeżeli w przyszły weekend sytuacja z Zakopanego się powtórzy, to wszystkie ograniczenia zostaną przywrócone. To najnowsze stanowisko Ministerstwa Zdrowia, do którego dotarli dziennikarze RMF FM.

REKLAMA