Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu do 18 kwietnia aktualnie obowiązujących obostrzeń. Jak dodał, priorytetową kwestią dla rządu będzie pozwolenie na powrót do przedszkoli i szkół najmłodszych dzieci.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jeszcze w kwietniu możliwość powrotu do przedszkoli i do nauki w klasach I-III - co najmniej w trybie hybrydowym - mówił minister Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej.

Minister zdrowia poinformował o decyzji rządu ws. obostrzeń. Ograniczenia, które obowiązują m.in. zamknięcie szkół i przedszkoli czy galerii handlowych, obowiązywać będą do 18 kwietnia.

Niedzielski zapewnił, że rząd traktuje powrót najmłodszych do edukacji stacjonarnej jako priorytetową kwestię.

Był o to pytany również rzecznik rządu. To wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej. W związku z tym t wardego terminu w zakresie potencjalnego powrotu do szkół w tej chwili podawać nie możemy - powiedział we wtorek Piotr Müller.