Aż 97 proc. procent zakażeń koronawirusem wykrywanych teraz w Polsce to brytyjska mutacja koronawirusa - taką informację potwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W ciągu ostatniej doby odnotowano 10 858 nowych przypadków zarażenia. Zmarło 539 osób, które chorowały na Covid-19

Personel medyczny oraz pacjenci z koronawirusem na oddziale intensywnej terapii OIT Szpitala Modułowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że obecnie dominująca opcja wirusa w Polsce to wariant brytyjski.



Podczas konferencji prasowej rzecznik MZ podkreślił też, że w Polsce nie potwierdzono dotychczas brazylijskiego wariantu wirusa.



Dwóch Polaków, którzy zostali z nim zdiagnozowani, byli w Belgii. Wrócili już do kraju, ale są w tej chwili ozdrowieńcami - podkreślił Andrusiewicz.



O pojedynczych przypadkach brazylijskiego wariantu wirusa w Polsce informował na początku kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Później jednak resort zdrowia doprecyzował, że wirus został zidentyfikowany u dwóch obywateli Polski przebywających w Belgii. W związku z tym, że wpis do rejestru przypadków pojawia się zgodnie z deklarowanym miejscem zamieszkania, to przypadki te przypisano w polskiej bazie danych, nie belgijskiej.

Indyjska mutacja koronawirusa w Polsce?

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz zapytał Wojciecha Andrusiewicza także o występowanie w Polsce indyjskiego wariantu koronawirusa. Rzecznik przekazał, że nie ma obecnie planów ograniczania wymiany handlowej między Polską a Indiami.

Podkreślił ponadto, że z badań na nowymi mutacjami koronawirusa wynika, że praktycznie jedynie opcja wirusa w naszym kraju to teraz wariant brytyjski.

Trzecia fala słabnie

Dzisiejsze dane resortu zdrowia o nowych przypadkach zakażeń koronawirusem skomentował również minister zdrowia Adam Niedzielski.