"Podobno co nie zabije, to wzmacnia. Jestem dobrej myśli, choć momentami było ciężko" - stwierdził w rozmowie z Onetem europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas, który przez miesiąc walczył w kieleckim szpitalu z koronawirusem. "Długotrwała izolacja, święta w szpitalu, wydłużenie kuracji z powodu powikłań, to wszystko składało się na to, że nabrałem większej pokory do życia, zastanawiałem się, czy to ma mnie czegoś nauczyć, zmusić do przemyślenia swojego dotychczasowego funkcjonowania. Taka perspektywa karze trochę zwolnić tempo, cieszyć się każdym dniem, pielęgnować wartościowe relacje, skupić na rzeczach najważniejszych" - przyznał polityk.

