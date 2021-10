"Cmentarze we Wszystkich Świętych będą otwarte" - zapewnił w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. "Mamy zupełnie inną sytuację ze względu na szczepienia" - dodał szef resortu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szef resortu zdrowia pytany w wp.pl o to, czy w tym roku Polacy będą zaskoczeni decyzją o zamknięciu cmentarzy 1 listopada, odparł, że absolutnie nie jest przewidywane takie rozwiązanie.



To nie jest tak, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z jakimś gwałtownym skokiem zakażeń. W zeszłym roku z tygodnia na tydzień ta liczba zwiększyła się z 3 do 9 tysięcy. W tej chwili takie skoki nam nie grożą, więc nie ma potrzeby podejmowania takich szybkich zaskakujących decyzji, bo epidemia rozwija się wolniej - stwierdził Niedzielski.

Przekazał, że rozmawiał na ten temat z premierem Mateuszem Morawieckim. Ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali - zaznaczył.

Ponad 2,7 tys. nowych zakażeń

Badania potwierdziły 2771 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 49 osób z Covid-19 - podał w piątek wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział, że w piątek premier Mateusz Morawiecki spotka się z wojewodami, by omówić działania podejmowane w walce z pandemią.



Kraska był w piątek rano gościem Polsat News i podał najnowsze dane dotyczące poziomu zakażeń koronawirusem. To są liczby, które powinny dać nam dużo od myślenia. Szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione. (...) To ostatni dzwonek, żebyśmy uniknęli dużej czwartej fali - podsumował przestawioną statystykę.



Przyznał, że niepokoją go też sytuacje sygnalizowane przez lekarzy, że chorzy z gorączką nie chcą się poddawać testom na Covid-19. To ważne, żebyśmy zróżnicowali, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronowirusem, ponieważ do szpitali trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie ogólnym, którzy muszą być podłączani do respiratorów i szansa na ich przeżycie czasem jest nikła - powiedział.



Jednoczenie Kraska jako przykład podał, że w woj. lubelskim zajętych jest już 60 proc. łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19.