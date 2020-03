Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących eksportu sprzętu medycznego poza terytorium Unii Europejskiej. Poinformowała o tym jej przewodnicząca, Ursula von der Leyen.

Decyzja została podjęta w związku z tym, że we Włoszech z powodu pandemii koronawirusa brakuje niezbędnego sprzętu ochrony osobistej. Komisja obawia się, że sytuacja może powtórzyć się w innych krajach wspólnoty.



W UE potrzebujemy sprzętu ochrony osobistej. Dlatego dziś przyjęliśmy decyzję dotyczącą autoryzacji eksportu, jeśli chodzi o ten sprzęt. To oznacza, że takie produkty mogą być eksportowane poza terytorium UE tylko w sytuacji, gdy zgodę wydadzą rządy państw członkowskich - stwierdziła von der Leyen. To dobra decyzja, bo potrzebujemy tego sprzętu dla naszych systemów ochrony zdrowia - dodała.



Szefowa KE wezwała wszystkie państwa członkowskie UE do ochrony zdrowia publicznego i utrzymania funkcjonowania jednolitego rynku w okresie kryzysu spowodowanego wybuchem pandemii koronawirusa.