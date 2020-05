20 383 zakażeń i 990 zgonów - taki jest najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministesrtwo Zdrowia w kraju do tej pory wyzdrowiało 8 977 osób. Ponad 24 tys. kolejnych zakażeń koronawirusem odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Kraj ten jest państwem najbardziej dotkniętym przez epidemię – wykryto tam ponad 1,6 mln przypadków, a blisko 100 tys. osób zmarło. W Brazylii z kolei pojawiają się kolejne kontrowersje w sprawie podejścia rządzącej administracji do sprawy wirusa – związkowcy państwowego koncernu Petrobras twierdzą, że dane dotyczące szerzenia się SARS-CoV-2 na platformach wiertniczych i rafineriach mogły być ukrywane.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 20 838 zakażonych i 990 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 8 977 osób.

- Aż 162 nowe pprzypadki zakażeń w Polsce dotyczy województwa śląskiego.

- Na całym świecie zanotowano 5,3 mln zakażeń. Ponad 340 tys. osób zmarło.

- Największą liczbę zakażeń stwierdzono dotąd w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

10:05 Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

Mamy kolejnych 219 zachorowań, w tym aż 162 w województwie śląskim oraz 8 zgonów - takie są dane z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia najnowszego raportu na temat epidemii koronawirusa.





09:56 Koronawirus w Niemczech. "Kryzysy łączą ludzi"

Niemcy zezwoliły na wznowienie nabożeństw w dniu 4 maja, ale wierni w świątyniach muszą zachować odległość 1,5 m między sobą. W rezultacie meczet Dar Assalam w dzielnicy Neukölln mógł pomieścić tylko niewielką część muzułmańskiej społeczności. Kościół luterański Martha w Kreuzbergu zaoferował pomoc, pozwalając zorganizować piątkowe modlitwy pod koniec Ramadanu w swoich wnętrzach.



09:29 Dolnośląskie

Od początku kwietnia ZUS na Dolnym Śląsku wypłacił niemal 100 mln zł tzw. postojowego. Pieniądze trafiły do prawie 50 tys. osób samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilno-prawnych.



Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis wskazała, że jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie, postojowe jest przelewane od razu na konto wnioskującego.



Gdy są błędy, opłata się opóźnia, gdyż musimy poprosić o ich usunięcie lub złożenie ponownie poprawnego wniosku - powiedziała. Kowalska-Matis podkreśliła, że osoby, które już dostały pierwsze postojowe, mogą składać wniosek o kolejną wypłatę.

09:15 Ukraina. Bilans epidemii koronawirusa

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 432 przypadki zakażenia koronawirusem, 17 chorych na Covid-19 zmarło, a 344 pacjentów wyzdrowiało - podał w sobotę resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 580, a ofiar śmiertelnych do 605. Od początku epidemii koronawirusa na Ukrainie wyzdrowiało 6929 osób.

Ogółem na Covid-19 na Ukrainie zachorowało 1494 dzieci i 4000 pracowników służby zdrowia; 28 pracowników medycznych zmarło.



Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (2964) i w Kijowie (2569).

09:03 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

08:55 W Pyrzowicach przygotowują się do wznowienia lotów

08:38 Trwają poszukiwania leków na koronawirusa

Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne w przypadku zakażenia koronawirusem. Wśród kandydatów znajdują się m.in. środki przeciwlękowe, antyalergiczne czy stosowane w leczeniu trzustki.

Oprócz SARS-CoV-2 znanych jest siedem koronawirusów - jednoniciowych wirusów RNA, które infekują ludzi. Cztery odpowiadają za 30 proc. przypadków przeziębienia. Dwa okazały się sprawcami groźnych epidemii - SARS-CoV-1 (lata 2002-2003, śmiertelność około 10 proc.), oraz MERS-CoV powodujący bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej MERS, który zabija w około 35 proc. przypadków.

08:25 Liczba upadłości firm na świecie wzrośnie o 25 proc.

Spadek wzrostu gospodarczego na skutek pandemii dotknie 68 państw, a liczba upadłości firm wzrośnie o jedną czwartą na świecie w porównaniu z 2019 r. - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najwięcej bankrutujących firm przybędzie w USA i Europie Zachodniej.



Jak podkreślili eksperci PIE, następstwem pandemii COVID-19 jest wstrząs zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej, który dotyka dużej liczby branż na całym świecie.

08:15 W Czechach luzowanie obostrzeń bez wpływu na rozprzestrzenainie się koronawirusa

Luzowanie obostrzeń bez wpływu na występowanie koronawirusa - tak jest w Czechach. Minister zdrowia tego kraju Adam Vojtiech zapowiedział, że epidemiolodzy skupią się teraz na ogniskach lokalnych.

Najpoważniejszym ogniskiem zakażeń koronawirusa u naszych południowych sąsiadów jest kopania Darków koło Karwiny w pobliżu granicy z Polską.

W zakładzie trwają badania przesiewowe. Wiadomo już, że wśród stu dwudziestu zakażonych górników jest dziesięciu Polaków.

08:02 Sądy przygotowują się do "odmrożenia"

W sądach trwają przygotowania do powrotu spraw na wokandy po okresie "zamrożenia" w związku z zagrożeniem epidemicznym, w niektórych już się odbywają rozprawy z udziałem stron. Zachowany pozostaje reżim sanitarny, który ma zapobiec zawleczeniu koronawirusa do sal sądowych. Są w nich zakładane pleksiglasowe ekrany, sędziowie zostali wyposażeni w przyłbice ochronne, a przed wejściem do budynków układa się nawet maty dezynfekujące.

Obowiązkowe jest: mierzenie temperatury wchodzącym do sądów, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.



07:48 Publiczne plaże w Nowym Jorku ponownie otwarte

Weekend Dnia Pamięci (Memorial Day), gdy Ameryka czci ludzi, którzy oddali życie za Ojczyznę, łączy się w stanie Nowy Jork z ponownym otwarciem publicznych plaż. Z powodu epidemii koronawirusa nie będą z nich jednak korzystać w równej mierze wszyscy.



Decyzją gubernatora Andrew Cuomo w weekend zostaną otwarte plaże stanowe. Ze względu na wciąż wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem korzystających z nich obowiązuje cały szereg ograniczeń, przed wszystkim - zasada dystansowania społecznego. Plaże będą mogły przyjmować jedynie połowę gości w porównaniu do sytuacji sprzed epidemii.



Niektóre miejscowości zastrzegły prawo do wejście na plażę tylko dla miejscowych. Motywują to koniecznością stosowania się do narzuconych zasad dystansowania społecznego oraz obawą, że "obcy" mogą przyczynić się do zwiększenia liczby zakażeń.

07:32 Co zrobić, kiedy podejrzewasz koronawirusa?

07:21 Lotnsika czekają na wznowienie działaności

Jesteśmy za tym, aby ruch lotniczy odbudować możliwie jak najszybciej, ale cel nadrzędny jest taki, by się to odbyło w sposób absolutnie bezpieczny - mówi w weekendowym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie" dyrektor Lotniska Chopina Mariusz Szpikowski.



Jak podkreśliła "GPC", stołeczne Lotnisko Chopina, które w kwietniu b.r. obsłużyło o ponad 99 proc. mniej pasażerów niż w analogicznym okresie ub.r., liczy na wsparcie z tarczy antykryzysowej. Jesteśmy za tym, aby ruch lotniczy odbudować możliwie jak najszybciej, ale cel nadrzędny jest taki, by się to odbyło w sposób absolutnie bezpieczny - powiedział w rozmowie z "Codzienną" dyrektor warszawskiego portu Mariusz Szpikowski.

07:00 Bilans pandemii w USA

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To czwarta doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów spowodowanych Covid-19.



Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. W USA blisko jedną trzecią zgonów odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.





/ Grafika RMF FM

W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.

06:43 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 638 przypadków zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 177 850. Zmarły kolejne 42 osoby zainfekowane SARS-CoV-2.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN od wybuchu epidemii wynosi 8216.

Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 27 zakażonych osób i odnotowano 460 infekcji.

06:39 Nowy Jork spełnia dwa z trzech wymogów niezbędnych do odmrożenia gospodarki

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił, że miasto spełnia dwa z trzech kryteriów pozwalających podjąć decyzję o przystąpieniu do pierwszej fazy odmrażania gospodarki sparaliżowanej po wybuchu epidemii koronawirusa.

Wskaźniki stanowe i miejskie dowodzą, że odnotowaliśmy wyraźny postęp - powiedział de Blasio na konferencji prasowej w piątek.

Zgodnie z pierwszym kryterium do szpitali nie może być przyjmowanych więcej niż 200 pacjentów dziennie. Z powodu wszystkich infekcji dróg oddechowych w piątek do nowojorskich klinik przyjęto 76 pacjentów - podkreślił de Blasio. Po drugie - odsetek osób z pozytywnym wynikiem testu wśród badanych na obecność koronawirusa nie może być wyższy niż 15 proc., a w Nowym Jorku w piątek ich udział nie przekraczał 11 proc. - poinformował.

Kryterium trzecie wiąże się z liczbą wszystkich chorych znajdujących się danego dnia na oddziałach intensywnej terapii. Nie powinno być ich więcej niż 375. To jest jedyne kryterium, którego nie spełniamy - powiedział burmistrz. W piątek na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywało łącznie 451 pacjentów.

06:15 Włoska Emilia-Romania otwiera plaże

Sobota jest dniem otwarcia plaż we włoskim regionie Emilia-Romania i inauguracji sezonu letniego. Tamtejszą Riwierę nad Adriatykiem odwiedzały zawsze setki tysięcy turystów z całej Europy. Na plażach, gdzie był ścisk, każdy będzie miał teraz dużo miejsca.

Rimini, Riccione, Cattolica, Cervia - to najpopularniejsze miejscowości na 107-kilometrowym pasie wybrzeża, które dotąd słynęło z masowej turystyki. Parasole i leżaki do opalania ustawione blisko siebie, nawet w ponad dwudziestu rzędach na szerokich plażach, tłok w wodzie i na deptakach, tłumy w hotelach. Tak co roku w lipcu i sierpniu wyglądały te nadmorskie kurorty, odwiedzane zarówno przez Włochów, jak i Rosjan, Niemców oraz turystów z wielu innych krajów.

W roku epidemii koronawirusa Emilia-Romania przyspiesza otwarcie plaż, które początkowo planowano na poniedziałek 25 maja.

06:11 Brazylijscy związkowcy domagają się ujawnienia danych

Brazylijska Federacja Pracowników Przemysłu Naftowego i Ministerstwo Pracy złożyły do Sądu Federalnego wniosek o wszczęcie postępowania wobec państwowego koncernu Petrobras. Związkowcy oskarżają go o zostawienie bez ochrony tysięcy pracowników podczas epidemii.

Prawdziwe dane dotyczące mechanizmów szerzenia się koronawirusa na platformach wiertniczych i w rafineriach naftowych Brazylii mogły być ukrywane lub zaniżane - twierdzą brazylijscy związkowcy i Ministerstwo Pracy.

Już od 19 marca na skutek niepokojących sygnałów otrzymywanych od załóg platform wiertniczych off shore i rafinerii naftowych należących do państwowego koncernu Petrobras ich organizacje związkowe zaalarmowały rząd prezydenta Jaira Bolsonaro o szczególnym zagrożeniu koronawirusem, w obliczu którego stanęli pracownicy koncernu i członkowie ich rodzin - przypomniały w piątek brazylijskie media.

06:06 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano tam rekordową liczbę zgonów. W kraju zmarło 479 osób - o 59 więcej niż w przeddzień. Mniejsza była natomiast dobowa liczba nowych zakażeń, która wyniosła 2960.

W czwartek wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell informował, że obecność koronawirusa potwierdzono 2973 osób.

Tak wysoka liczba zmarłych z powodu Covid-19 w Meksyku stanowi swoisty rekord. Poprzedni odnotowano 20 maja, gdy zmarły tam 424 osoby - podkreślają agencje.

Od początku epidemii w Meksyku zmarło 6989 osób zakażonych koronawirusem. Ogółem zdiagnozowano 62 527 zakażeń SARS-CoV-2

06:00 Stany Zjednoczone

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.

W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.