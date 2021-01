W Rotterdamie w Holandii w poniedziałek wieczorem na ulice znów wyszli ludzie, aby protestować przeciw godzinie policyjnej, wprowadzonej przez rząd kilka dni temu w ramach walki z pandemią koronawirusa. O 1745 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opublikowanych w poniedziałek wieczorem. W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie. Tymczasem we wtorek w Polsce oczekuje się decyzji, dotyczących koronawirusowych ograniczeń. Dotychczasowe, takie jak zamknięcie galerii handlowych, czy hoteli, będą trwały jeszcze do 31 stycznia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP/EPA





Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 i jak się do niego przygotować? Czy szczepionka jest bezpieczna? Kiedy nie należy się szczepić? Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. szczepień przeciw Covid-19 znajdziecie w naszym raporcie specjalnym w zakładce: PORADNIK DLA SZCZEPIĄCYCH SIĘ>>>

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 478 119 zakażonych.Od początku epidemii zmarło 35 401 pacjentów. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY PONIEDZIAŁKOWEGO RAPORTU>>>

Dziś, ewentualnie jutro premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić decyzje w sprawie restrykcji, jakie będą obowiązywać w Polsce w związku z walką z epidemią - informują dziennikarze RMF FM. Dotychczasowe ograniczenia mają obowiązywać do 31 stycznia. CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>





06:03 Szczepienia w Stanach Zjednoczonych

W ramach kampanii szczepień w USA zaaplikowano do tej pory 21,85 mln dawek.

Prezydent Joe Biden wyraził w poniedziałek nadzieję, że już niedługo w Ameryce będzie się wykonywać ok. 1,5 miliona szczepień dziennie. Do końca kwietnia łączna liczba wykonanych szczepień ma przekroczyć sto milionów. Przedstawiciele władz deklarują, że jest to plan minimum.

05:40 Tragiczny bilans pandemii w USA

O 1745 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore opublikowanych w poniedziałek wieczorem. Tym samym w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarły już 420 873 osoby.



W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie. Stany Zjednoczone mają ponad dwieście tysięcy zgonów z powodu koronawirusa, więcej niż drugi pod tym względem kraj świata - Brazylia.



USA zdecydowanie przodują w liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 (ponad 25,2 mln).



W kilku amerykańskich stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych, bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.



05:32 Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie