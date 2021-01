Ponad połowa Polaków źle albo bardzo źle ocenia system rejestracji i zgłaszania chęci szczepienia przeciw Covid-19 - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Bardzo dobrze ocenia ten sam system prawie jedna trzecia badanych.

Punkt szczepień na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński / PAP

Najbardziej na system zgłoszeń narzekają kobiety - 37 proc. z nich ocenia go zdecydowanie źle, a 32 proc. raczej źle. Ze sposobu rejestracji zadowolonych jest w sumie tylko 30 proc. kobiet, a za dobry lub raczej dobry uważa go ponad połowa mężczyzn.

Sondaż: Jak ocenia Pan/i działanie systemu rejestracji na szczepienia i zgłaszania chęci szczepień? / RMF FM

System zgłoszeń najlepiej oceniają osoby między 40. a 50. rokiem życia (w sumie 79 proc. ocenia go dobrze) i między 60. a 70. rokiem życia (ogółem 57 proc. ocenia go zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze). Obiekcje przeważają z kolei wśród najmłodszych - ze sposobu rejestrowania zgłoszeń do szczepienia niezadowolonych jest aż 58 proc. dorosłych przed 30. rokiem życia oraz - co bardzo istotne, bo to ta grupa właśnie zaczęła proces szczepień - prawie 3/4 osób powyżej 70. roku życia.

Na pytanie, czy w ogóle skorzystali z usług systemu zgłoszeń, twierdząco odpowiedziało tylko niecałe 28 proc. badanych.



Czy korzystał Pan/Pani z systemu rejestracji szczepień i zgłaszania chęci szczepień? /RMF FM

Wczoraj rozpoczęły się szczepienia grupy pierwszej

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepiono przede wszystkim pracowników służby zdrowia. Preparat został podany także pracownikom domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, farmaceutom, pracownikom uczelni medycznych i studentom kierunków medycznych oraz rodzicom wcześniaków.



W poniedziałek rozpoczęły się szczepienia grupy pierwszej. W piątek rząd poinformował, że dokonał zmian w tym etapie. Został on podzielony na trzy podgrupy. Pierwsza to seniorzy powyżej 60. roku życia. Druga to osoby z chorobami przewlekłymi - czyli m.in. dializowane, po przeszczepach, chore na nowotwory. Trzecia grupa to nauczyciele i służby mundurowe. Do tej ostatniej grupy zaliczono żołnierzy, policjantów, strażników granicznych, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, straży pożarnej (w tym strażacy ochotnicy), SOP, Służby Więziennej, ITD, straży ochrony kolei, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.



Terminów brak, ale seniorzy wciąż mogą zgłaszać się na szczepienia: Zobacz, jak to zrobić! Ruszają szczepienia seniorów 70+ Piotr Szydłowski / RMF FM

Terminy na szczepienia zajęte do końca marca

W tej chwili na szczepienia zajęte są wszystkie terminy do końca marca.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał na niedzielnej konferencji prasowej, że nie wynika to z problemów systemu szczepień, ale z braku szczepionek.

Równocześnie szef kancelarii Mateusza Morawieckiego zapewnił, że kiedy tylko zwiększy się pula szczepionek w Polsce, każdy senior, który zgłosi chęć zaszczepienia się i zostawi swoje dane kontaktowe, zostanie umówiony na konkretny termin.

Rząd apeluje, by nie zgłaszać się osobiście - w punktach szczepień czy przychodniach, ale telefonicznie bądź przez internet.

Można to zrobić, dzwoniąc na numer całodobowej i bezpłatnej infolinii: 989, wysyłając SMS na numer: 664 908 556 lub za pośrednictwem strony: gov.pl/szczepimysie .

W rejestracji np. przez internet mogą pomóc seniorom wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. By skorzystać z takiej pomocy, należy zadzwonić na numer: 22 505 11 11.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19? [PORADNIK] Piotr Szydłowski / RMF FM

Jakie dane będą potrzebne?

Przed rozmową z infolinią, należy przygotować:

imię nazwisko

PESEL

numer telefonu (najlepiej komórkowego)

Jak zarejestrować się za pośrednictwem internetu

Wideo youtube

E-rejestracja za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl wymaga profilu zaufanego. Rejestrujący się musi potwierdzić dane i zaakceptować regulamin. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta.



Gdyby komuś żaden z zaproponowanych terminów nie odpowiadał lub pacjent chciałby zmienić lokalizację, dogodne miejsce i czas będzie można wskazać przez wyszukiwarkę. Także w tym przypadku po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzyma SMS z datą i miejscem szczepienia, a w przeddzień dostanie tą samą drogą przypomnienie.

Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli mamy problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możemy skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Trzeba zapisać się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustalić dogodny termin. Dzwoniąc na infolinię 989 dowiesz się, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi.

"Paszport" po zaszczepieniu

Po zaszczepieniu drugą dawką pacjent otrzyma tzw. "paszport osoby zaszczepionej". To wydruk z punktu szczepień bądź kod QR do pobrania.

Jak zgłosić chęć zaszczepienia się przez osoby w wieku 18-69 lat?

Osoby między 18. a 69. rokiem życia od 15 stycznia mogą - poprzez specjalny formularz - zgłaszać chęć zaszczepienia się. Dzięki temu będą mogły w pierwszej kolejności zarejestrować się na konkretny termin sczepienia.

/ gov.pl /

Aby zgłosić chęć zaszczepienia, trzeba:





Wejść na stronę internetową www.gov.pl/szczepimysie

Kliknąć w klawisz: "zgłoszenie"

Wypełnić prosty formularz (podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).

Na adres mejlowy, który podaliśmy w formularzu, otrzymamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

Wejść na swoją pocztę i kliknąć w link - Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.

Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mejlową z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie.

Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.