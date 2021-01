Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych 4 604 przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 264 chorych na Covid-19. Z danych resortu wynika również, że w ciągu ostatniej doby został osiągnięty rekord w w dotychczasowej liczbie zaszczepionych pacjentów - 67 743. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 482 722 zakażonych. Od początku epidemii zmarło 35 665 pacjentów.

Zdjęcie ilustracyjne / BIEL ALINO / PAP/EPA

Najnowsze potwierdzone zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (570), kujawsko-pomorskiego (452), wielkopolskiego (442), warmińsko-mazurskiego (383), pomorskiego (361), śląskiego (342), lubelskiego (336), dolnośląskiego (312), zachodniopomorskiego (298), łódzkiego (256), małopolskiego (159), podlaskiego (145), podkarpackiego (136), lubuskiego (93), świętokrzyskiego (86), opolskiego (78).

155 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu Covid-19 zmarło 39 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 225 osób.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów.



Sprawdź zachorowania w poszczególnych województwach

Mniej pacjentów pod respiratorami

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 596 osób, 1449 pacjentów jest pod respiratorami, czyli o 18 mniej niż w poniedziałek - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia na kwarantannie przebywa obecnie 177 875 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 243 575 chorych na Covid-19.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 776 987 szczepień przeciw Covid-19 - wynika z danych zamieszczonych we wtorek na rządowej stronie internetowej gov.pl.



Średnia dzienna liczba szczepień wynosi 67 743. Odnotowano do tej pory 435 niepożądanych odczynów i zutylizowano 2335 dawek.



Do punktów szczepień dostarczono ich 1 225 455, a w magazynach pozostaje 396 885.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 8 422 165 próbek pobranych od 8 140 873 osób.

Dane MZ mówią, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 1 968 759 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Zmiany w raportowaniu

Ministerstwo Zdrowia podał dalej, że od wtorku przestaje uwzględniać w bieżących raportach liczbę osób objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Uzasadniło, że "podawana w codziennych raportach informacja o liczbie osób objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym nie stanowi od dłuższego czasu elementu obrazującego przebieg epidemii w Polsce i - co za tym idzie - nie jest wykorzystywana w bieżącej analizie".