Świat wciąż nie uporał się z pandemią koronawirusa. Niektóre kraje wprowadzają obostrzenia na czas świąt Bożego Narodzenia, inne proszą obywateli o świętowanie w najbliższym gronie. Najbardziej dotkniętymi przez SARS-CoV-2 pozostają Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia. W Polsce od marca wirusa wykryto już u ponad miliona osób.

Koronawirus w Polsce. Centrum Terapii Pozaustrojowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

- Ministerstwo Zdrowia w ostatnim raporcie poinformowało o 13 855 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 609 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono wykrycie patogenu u 1 013 747 osób, zmarło 18 208 z nich.

- Dziś ma zostać ogłoszona narodowa strategia szczepień przeciw Covid-19.

- Od dziś to pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zakłada rozporządzenie, które w trybie obiegowym przyjęła Rada Ministrów, a opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19.Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła w środę do użycia opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw koronawirusowi.

- Na świecie od początku pandemii wykryto 63,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1,4 mln osób. Najwięcej chorych jest w USA, Indiach i Brazylii.



Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższe wykresy - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - mogą zawierać pewne rozbieżności.

14:09 WHO zaostrza wytyczne dotyczące noszenia maseczek na obszarach z koronawirusem

Osoby mieszkające na obszarach, na których rozprzestrzenia się koronawirus, powinny nosić maski w sklepach, miejscach pracy i szkołach, jeśli wentylacja nie jest odpowiednia - przekazała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w nowych zaleceniach wydanych w środę.



Jeśli nie można utrzymać dystansu co najmniej 1 metra, osoby przebywające w pomieszczeniach, w tym dzieci i studenci w wieku 12 lat lub starsi, powinni również nosić maseczki, nawet jeśli pomieszczenia są dobrze wentylowane - głoszą nowe, zaostrzone wytyczne WHO, które aktualizują wytyczne z czerwca.



Ludzie powinni także nosić maseczki na zewnątrz, jeśli nie można zachować fizycznego dystansu.

14:04 Kto będzie szczepiony w pierwszej kolejności?

13:50 Premier ogłosił plan szczepień Polaków

13:28 Węgry: Najwięcej zgonów na Covid-19 od początku pandemii - 165

165 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; to najwięcej od początku pandemii koronawirusa - wynika z danych opublikowanych w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Wykryto 4136 nowych zakażeń w ciągu doby, a tym samym liczba wszystkich infekcji stwierdzonych od początku pandemii wzrosła do ponad 225 tys. Jak dotąd 5142 osoby zmarły, a prawie 66 tys. wyzdrowiało.



Nadal rośnie liczba aktywnych zakażeń koronawirusem, których jest obecnie ponad 154 tys. Opieki szpitalnej wymaga 7732 chorych na Covid-19, z których 649 oddycha przy pomocy respiratora.

13:16 Sesja pytań i odpowiedzi w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z planami walki z epidemią

13:07 Koronawirus sprzyja oszczędzaniu; Niemcy odłożyli 100 miliardów euro

Niemcy prawdopodobnie pozostawią w tym roku dodatkowe 100 miliardów euro na swoich kontach, szacuje ekonomista banku DZ. Specjalista Commerzbanku dodatkowe oszczędności dzięki koronawirusowi szacuje na około 90 miliardów euro - pisze w środę dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung".



Ludzie oszczędzają, bo wiele rzeczy jest zabronionych lub bardzo trudnych, jak wyjazdy za granicę czy wiele zajęć rekreacyjnych. W niektórych przypadkach jednak oszczędzają z ostrożności, ponieważ nie wiedzą, czy w przyszłości nie będą pilnie potrzebować swoich pieniędzy, jeśli na przykład stracą pracę - pisze gazeta.

12:42 Kolejne tragiczne rekordy w Rosji

589 osób zmarło w Rosji w ciągu minionej doby na Covid-19 - poinformował w środę sztab ds. walki z pandemią koronawirusa. Jest to najwyższa liczba zgonów od początku epidemii, jeszcze wyższa niż rekordowo wysokie dane z wtorku, gdy zmarło 569 osób.



Zakażenie koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby u 25 345 osób, ogółem w Rosji podczas epidemii zachorowało 2 347 401 osób. Liczba przypadków śmiertelnych od początku epidemii wynosi teraz 41 053.



W obwodzie moskiewskim zarejestrowano od wtorku najwyższy od 10 maja dobowy przyrost zachorowań: zakażonych zostało 1148 osób.

12:37 Zmiany w płucach spowodowane przez Covid-19

Zmiany w płucach przy użyciu rezonansu magnetycznego mogą być wykrywane u pacjentów z Covid-19 nawet trzy miesiące po zakażeniu - wynika ze wstępnych badań specjalistów brytyjskich. Inne metody nie wykazywały żadnych uszkodzeń.



Do badania wykorzystano nową technikę diagnostyczną polegającą użyciu rezonansu magnetycznego oraz gazu ksenonu wdychanego przez pacjenta w trakcie próby - informuje BBC News. Taka metoda pozwala lepiej zobrazować stan płuc chorego po Covid-19 - twierdzi kierujący badaniami prof. Fergus Gleeson z Oxford University.



Pierwsze testy przeprowadzono na grupie 10 pacjentów w wieku od 19. do 69. roku życia. U ośmiu z nich nastąpiło spłycenie oddechu i pojawiły się objawy zmęczenia trzy miesiące po chorobie wywołanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.





12:36 Szpital tymczasowy w Płocku

Pierwsi pacjenci z koronawirusem będą mogli zostać przyjęci do wybudowanego w ostatnim czasie szpitala tymczasowego w Płocku (Mazowieckie) najwcześniej 7 grudnia. Trwa jeszcze przygotowanie tej placówki do uruchomienia działalności medycznej, np. dowożona jest część niezbędnego sprzętu.



Szpital tymczasowy w Płocku na ok. 200 łóżek, w tym 20 łóżek z respiratorami, wybudował PKN Orlen - we wtorek, 1 grudnia, spółka przekazała tę placówkę tamtejszemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu (WSzZ), którego będzie ona oddziałem.

12:35 Szczepionka we Włoszech

We Włoszech dystrybucja szczepionek przeciwko koronawirusowi będzie scentralizowana i będą one bezpłatne dla wszystkich obywateli - ogłosił w środę minister zdrowia Roberto Speranza. Dodał, że w rozprowadzaniu preparatów uczestniczyć będzie wojsko.



Przedstawiając w Senacie plan szczepień, szef resortu zdrowia poinformował, że rozpoczną się one w styczniu.



Wyjaśnił, że kraj może mieć do dyspozycji 202 miliony dawek szczepionek, biorąc pod uwagę to, że potrzebne będą zapewne po dwie dla każdego.





12:30 Kontrole policji na stokach

Policja opublikowała zdjęcie z kontroli policji na stokach.









12:16 Ministerstwo Zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął udział środę w zdalnej konferencji z ministrami zdrowia UE. Rozmawiano m.in. o scenariuszach dalszego przebiegu epidemii - wynika z wpisu resortu zdrowia na Twitterze.



"Minister Niedzielski wziął udział w spotkaniu ministrów zdrowia UE, w trakcie którego przedstawiane były scenariusze dalszego przebiegu epidemii. Przedstawiciele EMA poinformowali z kolei o przebiegu procesu certyfikacji szczepionek" - napisał resort w środę we wpisie na Twitterze.





12:08 Walka z Covid-19 tematem wideokonferencji wiceszefów MSZ

Aktualne kwestie z zakresu polityki sąsiedztwa UE oraz walki z pandemią Covid-19 i jej skutkami były tematem wideokonferencji wiceministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Hiszpanii - poinformował w środę polski MSZ.



Wideokonferencja - jak dodał MSZ na Twitterze - odbyła się w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Z ramienia polskiego resortu dyplomacji w rozmowach wziął udział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.



Przewodnictwo w V4 trwa rok i do końca czerwca przyszłego roku sprawuje je Polska. W lipcu 2021 r. przewodnictwo przejmą Węgry.

12:00 Marszałek Senatu źle ocenia strategię walki z pandemią

Jesteśmy jedynym krajem, który z pandemią walczy sposobami politycznymi, a nie zdrowotnymi - ocenił w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zajmijmy się pandemią koronawirusa kierując się aspektami zdrowotnymi, a nie doraźną polityką, a sytuacja na pewno się poprawi - zaapelował.



Resort zdrowia przekazał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 13 855 osób, a zmarło 609 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 mln 13 tys. 747 przypadków COVID-19. Zmarło zaś 18 tys. 208 chorych.



Marszałek Senatu został w środę przez dziennikarzy poproszony o ocenę strategii informacyjnej rządu w związku z epidemią Covid-19. Trochę, jako lekarz, słucham tego z irytacją, bo już raz ogłaszano zakończenie pandemii, że wirusa nie trzeba się bać, z przyczyn politycznych. Teraz ta informacja jest również daleka od prawdy, bo do pokonania koronawirusa jest jeszcze długa droga - powiedział Grodzki.





11:50 Stoki zamknięte we Francji, dla wyjeżdżających będzie kwarantanna

Prezydent Emmanuel Macron poinformował w środę o "restrykcjach i środkach odstraszających wobec Francuzów, którzy chcą jeździć na nartach za granicą w Boże Narodzenie. Premier Jean Castex zapowiedział siedmiodniową kwarantannę dla powracających z zagranicznych kurortów.



Macron zapowiedział we wtorek po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem de Croo, że francuski rząd planuje podjęcie "restrykcyjnych i odstraszających środków", aby uniemożliwić Francuzom wyjazdy na narty za granicę, zwłaszcza do Szwajcarii w Boże Narodzenie.





11:30 Kontrole na stokach

W efekcie uruchomienia pierwszych wyciągów narciarskich, policjanci zwiększyli kontrole przestrzegania obostrzeń sanitarnych na stokach oraz zmobilizowali właścicieli zorganizowanych terenów narciarskich do poprawy bezpieczeństwa. W weekend na stokach pojawią się także policjanci na nartach.



Policjanci od kilku dni prowadzą działania w rejonie stoków narciarskich, a od poniedziałku, 30 listopada pojawiają się tam znacznie częściej. Więcej patroli przewidziano także w najbliższy weekend. Funkcjonariusze będą kontrolować stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego przez właścicieli oraz osoby korzystające z zorganizowanych terenów narciarskich - poinformowała rzeczniczka nowosądeckiej policji podkom. Iwona Grzebyk-Dulak.



Narciarskie patrole policji, które pojawią się na stokach już w ten weekend, będą m.in. kontrolować przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.





11:13 Zmiana w rozporządzeniu dotyczącym nakazu zasłaniania ust i nosa

Od dziś to pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - zakłada rozporządzenie, które w trybie obiegowym przyjęła Rada Ministrów, a opublikowano we wtorek w Dzienniku Ustaw. Przepisy nakazujące nam zakładanie maseczki, jeżeli w miejscu, w którym pracujemy, przebywają oprócz nas inne osoby, obowiązywały od soboty - szybko zostały jednak zmienione.









11:10 Mecz Ligi Mistrzów odwołany

Odwołano zaplanowany na jutro mecz Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych - Łomży Vive Kielce z Paris Saint Germain. Ostatnie badania wykazały zakażenie koronawirusem u siedmiu zawodników z Kielc. Cała drużyna jest na kwarantannie.







10:56 Opaski życia

PZU przekaże kolejnych 200 opasek życia szpitalom, w których leczeni są pacjenci chorzy na Covid-19 - poinformował w środę ubezpieczyciel. Dotąd PZU przekazał szpitalom 750 takich urządzeń monitorujących, a wartość pomocy Grupy PZU dla szpitali i służb walczących z pandemią przekroczyła 20 mln zł.







10:34 Dane Ministerstwa Zdrowia

Resort zdrowia podał też informację o 609 dobowych zgonach osób, które chorowały na Covid-19.









10:32 Ponad milion przypadków koronawirusa w Polsce

Mamy 13 855 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1626), wielkopolskiego (1577), śląskiego (1494), kujawsko-pomorskiego (1240), pomorskiego (1060), łódzkiego (1013), dolnośląskiego (844), małopolskiego (823), warmińsko-mazurskiego (785), lubelskiego (759), zachodniopomorskiego (751), podkarpackiego (518), podlaskiego (393), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (276), opolskiego (257) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.







09:28 Czechy

W Czechach w ciągu ostatniej doby stwierdzono 5176 nowych zakażeń koronawirusem - o 685 mniej niż przed tygodniem. Ministerstwo zdrowia podało też, że z powodu Covid-19 w poniedziałek zmarły 103 osoby.



Dane dotyczące wtorku są niepełne, będą się zmieniać i aktualnie wskazują na śmierć 51 osób. Całkowita liczba zgonów - 8407.



Od początku epidemii koronawirusem w Czechach zakaziło się 528 474 osoby. Aktywnych zakażeń jest obecnie 64 890. Według ostatnich danych w szpitalach leczonych jest 4741 pacjentów z SARS-CoV-2, tj. o około 200 więcej niż w niedzielę. 675 chorych jest w stanie ciężkim





09:15 Rosja

Były długoletni minister finansów Rosji Aleksiej Kudrin poinformował w środę, że zakaził się koronawirusem. Ceniony ekonomista, uważany za zwolennika liberalnego podejścia w gospodarce, poinformował na Twitterze, że choroba przebiega u niego "znośnie".



Kudrin przekazał, że test na obecność koronawirusa okazał się pozytywny. "Na razie przebieg jest znośny. Poddałem się samoizolacji i leczę się. Uważajcie na siebie!" - napisał na Twitterze.





09:06 Naukowcy z Wielkopolski sprawdzają, kto przeszedł koronawirusa bezobjawowo

Ile osób przeszło Covid-19 bezobjawowo sprawdza zespół badaczy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Poznański ośrodek naukowy poinformował o zakończeniu pierwszego etapu projektu.



Przedsięwzięcie ma na celu m.in. znalezienie podłoża molekularnego bezobjawowego i ciężkiego przebiegu choroby Covid-19.



W ramach prowadzonych badań, w ciągu 10 tygodni naukowcy przebadali ponad 1,5 tys. ochotników z Wielkopolski. Jak podano, przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, świadczące o przebytym zakażeniu, zaobserwowano u 25 osób, czyli u 1,67 proc. badanej populacji.



ajwiększy odsetek osób z pozytywnym wynikiem testów serologicznych zaobserwowano wśród osób nieprzestrzegających rekomendacji sanitarno-epidemiologicznych, tj. praca zdalna, noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz częsta dezynfekcja rąk, jak również wśród osób, które w ramach obowiązków służbowych mają ciągły kontakt z innymi osobami, np. sprzedawcy, personel medyczny, urzędnicy - poinformował IChB PAN.



Na podstawie uzyskanych wyników badań serologicznych oraz analizy ankiet epidemiologicznych, naukowcy zaobserwowali, że większość przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 miała przebieg bezobjawowy.





08:51 Kraków

Z powodu pandemii koronawirusa w Krakowie nie będzie w tym roku tradycyjnej wieczerzy wigilijnej dla samotnych, ubogich i bezdomnych. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 24 grudnia zaoferuje najbardziej potrzebującym ciepły posiłek i paczki żywnościowe.



Gdyby nie pandemia, bezdomni i samotni zasiedliby wspólnie do stołu po raz trzydziesty. Początkowo Wigilia odbywała się na dworcu PKP, potem przez wiele lat w krużgankach klasztoru oo. Franciszkanów. Od 2017 r. z powodu prac konserwatorskich w klasztorze miejscem wieczerzy była restauracja Stara Zajezdnia, którą właściciel bezpłatnie udostępniał Caritas.



W tym roku wspólne spotkanie, kolędowanie i łamanie się opłatkiem jest niemożliwe. Ale 24 grudnia od g. 14 do 16 w Kuchni św. Brata Alberta przy ul. Dietla wydawane będą gorące posiłki, a przed Starą Zajezdnią paczki żywnościowe zawierające najpotrzebniejsze produkty - powiedział rzecznik prasowy kurii ks. Łukasz Michalczewski.

08:45 Wielka Brytania

O dopuszczeniu szczepionki poinformował Matt Hancock.









08:35 Wielka Brytania

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła w środę do użycia opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw koronawirusowi. Jak poinformował minister zdrowia Matt Hancock szczepienia mogą się zacząć od przyszłego tygodnia.



W listopadzie amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i niemiecka firma BioNTech poinformowały, że ich szczepionka daje 90 proc. skuteczności. Wielka Brytania już wcześniej podpisała kontrakt za zakup 40 mln dawek.





08:31 Badanie dot. koronawirus

Wirus SARS-CoV-2 najprawdopodobniej przedostaje się do mózgu poprzez włókna nerwowe w błonie śluzowej nosa - ustalił multidyscyplinarny zespół specjalistów z Niemiec. O badaniach informuje "Nature Neuroscience".









Jak wygląda kontakt z rodzina w czasie hospitalizacji z powodu Covid-19? Pokazuje to zdjęcie agencji Reuters.Na nim widać jak rodzina 85-letniej pacjentki próbuje z nią rozmawiać za pośrednictwem połączenia internetowego.









07:45 Ozdrowieńcy

Ozdrowieńcy, którzy oddają osocze wciąż nie mogą korzystać z korzyści, które tydzień temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Pisze o tym Patryk Michalski.









07:34 Badanie

Dzięki wczesnemu zastosowaniu leku na depresję o nazwie fluwoksamina można zapobiec pogorszeniu wydolności oddechowej u chorych na Covid-19 i hospitalizacji - wynika z badania, które publikuje czasopismo "Journal of the American Medical Association".



Naukowcy, którymi kierował dr Eric Lenze z Washington University School of Medicine w St. Louis (USA), przeprowadzili badanie kliniczne wśród 152 pacjentów w wieku 18 i więcej lat, ze stanów Missouri bądź Illinois. U wszystkich zdiagnozowano COVID-19, który przebiegał łagodnie. Chorych podzielono losowo na dwie grupy: jedna w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów COVID-19 zażywała fluwoksaminę, a druga placebo. Terapia była stosowana w warunkach domowych.



Okazało się, że żaden pacjent z grupy stosującej fluwoksaminę nie doświadczył pogorszenia wydolności oddechowej. Zgodnie z przyjętymi kryteriami dochodzi do niego, gdy nastąpi spadek wysycenia krwi tlenem do 92 proc. lub poniżej, pojawią się trudności w oddychaniu lub konieczny będzie pobyt w szpitalu z powodu zapalenia płuc. W grupie stosującej placebo odsetek osób, które spełniły kryteria pogorszenia wydolności oddechowej wyniósł 8,3 proc., część wymagała pobytu w szpitalu.

07:14 Finansiści ofiarami Covid-19

Finansiści znaleźli się w jednym szeregu z zatrudnionymi w agencjach pracy tymczasowej i pracownikami hoteli i restauracji - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".



Gazeta poinformowała, że "we wrześniu tego roku w bankach pracowało 150,7 tys. osób, o prawie 5 proc. mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku".

"Przynajmniej w tej dekadzie rynek pracy dla bankowców nigdy jeszcze nie kurczył się równie szybko. A na tym nie koniec. Kolejne banki zapowiedziały niedawno dalsze ograniczanie zatrudnienia" - zaznacza "DGP".



Cięcie zatrudnienia to - jak podkreślono - "jeden z głównych sposobów na osiągnięcie dzięki przejmowaniu banków efektów synergii". "W połączonym banku można wyeliminować dublujące się funkcje, co pozwala ograniczyć bieżące wydatki. W środowisku finansistów powszechne jest oczekiwanie, że konsolidacja sektora bankowego będzie postępować. Małe banki nie będą w stanie sprostać rosnącym kosztom regulacyjnym, zwłaszcza przy kurczących się dochodach. Te ostatnie spadają z uwagi na rekordowo niskie stopy procentowe" - czytamy.





07:11 Sytuacja w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 17 270, do 1 084 743 - wynika z danych opublikowanych w środę przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 487 osób z Covid-19.



Od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 17 123.



Ok. 20 700 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 779 500 - informuje RKI.





06:58 Nauka zdalna



Lepsze oceny, dyscyplina na lekcjach i imponująca frekwencja. To się nie przekłada na wiedzę - o lukach w edukacji online mówią nauczyciele w badaniu przeprowadzonym dla środowego "Dziennika Gazety Prawnej".



Jak informuje "DGP", Ogólnopolskie Forum Nauczycieli i Dyrektorów zapytało 200 nauczycieli o to, jak oceniają zdalną edukację. "Teoretycznie wygląda to całkiem dobrze - pedagodzy deklarują, że udaje im się utrzymać uwagę klasy i dyscyplinę. Ale już na pytanie, czy zdalna nauka ma sens, niemal 40 proc. odpowiedziało przecząco. Najgorzej jest z tymi uczniami, którzy tylko udają, że są obecni" - czytamy.



Dziennik podaje, że "aż 72 proc. mówi wprost, że ma uczniów, którzy podczas zdalnych lekcji zamiast się uczyć, grają online, słuchają muzyki czy rozmawiają z rówieśnikami".



Zgodnie z artykułem "wśród nauczycieli przeważają też optymiści uznający, że zdalne nauczanie pozwala im na realizację materiału, choć nadal 28 proc. przyznaje, że nie ma na to szans".







06:46 Wirusolog apeluje o rozwagę

Powinniśmy zachować się z dużą odpowiedzialnością. Pomyślmy o pozostaniu w domach, w ścisłym gronie rodzinnym, a gdy wychodzimy z domu - pamiętajmy o maseczkach i zachowaniu dystansu. Te zasady nie ulegają zmianie. Jeśli chcemy się uchronić przed tym, by w styczniu nie zagroziło nam kolejne zwiększenie liczby zakażeń, to musimy w dalszym ciągu karnie przestrzegać wszystkich tych obostrzeń - apeluje wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.









06:34 Doświadczenia w dostawach lodów mogą pomóc w dystrybucji szczepionki

Organizacją logistyki w sprawie dystrybucji szczepionki na Covid-19 zajęli się w Kanadzie eksperci wojskowi. Z kolei media przyglądają się jak doświadczenia producentów lodów mogą przydać się w szczepieniu Kanadyjczyków.



W przypadku szczepionki Pfizera niezbędna jest temperatura przechowywania minus 70 st. C, dla szczepionki opracowanej przez Modernę jest to minus 20 st. C. - przypominają kanadyjskie media. Jak wskazują spedytorzy, którzy na co dzień wykorzystują chłodnie do transportu mrożonek spożywczych, w tym lodów, doświadczenia z łańcuchem chłodniczym pokazują jakie wyzwanie stoi przed dystrybucją szczepionki.



Cytowany przez publicznego nadawcę CBC Lyle Edwards, właściciel mieszczącej się w Calgary Frozen Solid specjalizującej się w transporcie mrożonek, podkreślał, że "w łańcuchu chłodniczym nie można dopuścić do żadnych słabych ogniw (...) to jest najważniejsza rzecz, której nauczyłem się przy lodach".





06:23 Święta Bożego Narodzenia

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, tradycyjnie chcielibyśmy spotkać się z bliskimi. Biorąc jednak pod uwagę sytuację epidemiczną, powinniśmy zachowywać się szczególnie ostrożnie i z rozwagą. W tym roku z rodziną spotkam się poprzez komunikator - powiedziała wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.



We wtorek resort zdrowia poinformowało o 9105 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.



Wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podkreśliła, że obecna sytuacja stabilizacji liczby zachorowań "jest bardzo wątła", bo po weekendzie resort zdrowia z reguły raportuje mniejszą liczbę zakażonych.



Ekspertka przestrzegła przed nadmiernym optymizmem - wyruszeniem do galerii handlowych, a w późniejszym terminie na święta do dalszej rodziny.



Powinniśmy zachować się z dużą odpowiedzialnością. Pomyślmy o pozostaniu w domach, w ścisłym gronie rodzinnym, a gdy wychodzimy z domu - pamiętajmy o maseczkach i zachowaniu dystansu. Te zasady nie ulegają zmianie. Jeśli chcemy się uchronić przed tym, by w styczniu nie zagroziło nam kolejne zwiększenie liczby zakażeń, to musimy w dalszym ciągu karnie przestrzegać wszystkich tych obostrzeń - dodała.





06:04 Kakao, winogrona i zielona herbata zawierają substancje pomocne w walce z koronawirusem

Komputerowe symulacje i badania in vitro wskazują, że znajdowane w niektórych produktach związki hamują proteazę niezbędną koronawirusowi SARS-CoV-2 do namnażania. Naukowcy wymieniają zieloną herbatę, kakao, gorzką czekoladę i winogrona odmiany muscadine.



Czy odpowiednimi składnikami diety można walczyć z koronawirusem? Nowe badanie naukowców z North Carolina State University wskazuje, że niektóre składniki mogą być pomocne.

Komputerowe symulacje pokazały, że składniki obecne w zielonej herbacie, winogronach dwóch odmian muscadine, kakao i gorzkiej czekoladzie przyłączają się do różnych fragmentów kluczowej dla wirusa proteazy.



Mpro ma część przypominającą kieszeń, która wypełnia się tymi substancjami. Kiedy kieszonka ta zostanie zapełniona, proteaza traci swoją ważną funkcję - tłumaczy naukowiec.



Badania laboratoryjne przyniosły podobne rezultaty, jak testy komputerowe. Szczególnie silnie działanie proteazy hamowały związki znajdowane w winogronach i zielonej herbacie. Substancje pochodzące z kakao i gorzkiej czekolady zmniejszały natomiast jej aktywność o połowę.





05:59 Sytuacja w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował we wtorek w nocy, że w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 157 901 kolejnych osób. W tym samym czasie z powodu Covid-19 zmarły 1172 osoby.



Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA obecność koronawirusa potwierdzono łącznie u 13 mln 709 941 osób. Całkowita liczba zgonów wynosi 270 509.





05:45 Testy na koronawirusa

O godzinie 11:30 ma się odbyć konferencja prasowa online Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nt. opracowanego nowego testu molekularnego na koronawirusa.





05:33 Koronawirus był w USA wcześniej

Już w połowie grudnia niektórzy Amerykanie zakażeni byli koronawirusem SARS-CoV-2 wynika z najnowszych badań Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). To o miesiąc wcześniej niż pierwszy potwierdzony dotychczas przypadek zakażenia koronawirusem w USA.



Badanie, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, wykazało obecność wirusa w 106 z 7389 pobrań krwi dla Czerwonego Krzyża w dziewięciu stanach w okresie między 13 grudnia 2019 roku, a 17 stycznia 2020 roku. Czerwony Krzyż przekazał próbki do CDC w celu zbadania ich pod kątem przeciwciał SARS-CoV-2.





05:30 USA

Grupa Republikanów z Ohio wnioskowała w stanowym Kongresie o wszczęcie procedury impeachmentu wobec gubernatora Mike'a DeWine'a. Ich zdaniem nakładane przezeń w związku z epidemią ograniczenia stanowią naruszenie praw obywatelskich i są sprzeczne z konstytucją.



Czworo Republikanów z Izby Reprezentantów Ohio złożyło 12 artykułów impeachmentu przeciwko gubernatorowi DeWine, również Republikaninowi. W ten sposób - jak twierdzi ta grupa lokalnych polityków - podejmują "wysiłek na rzecz przywrócenia rządów prawa" w ich stanie.



Domagający się usunięcia gubernatora z urzędu utrzymują, że w reakcji na epidemię koronawirusa stanowa administracja podjęła działania sprzeczne z amerykańską konstytucją i nielegalnie ograniczyła swobody obywatelskie. Za tego rodzaju ograniczenie uważają np. nakaz zamknięcia niektórych branż, nakaz pozostania w domu czy wymóg noszenia maseczek w miejscach publicznych.





05:25 Meksyk

W Meksyku w ciągu ostatniej doby odnotowano 8819 nowych zakażeń koronawirusem i 825 zgonów spowodowanych Covid-19 - podało w wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. W ubiegłym tygodniu dzienny przyrost zakażeń często przekraczał 10 tys., wyjątkiem był weekend.



Dotychczasowy, całkowity bilans zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju wynosi 1 mln 122 362 przypadków, a ofiar śmiertelnych 106 765.





05:20 W Brazylii najwyższy dobowy przyrost nowych zakażeń od września

W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 50 909 nowych zakażeń i 697 zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało we wtorek wieczór brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jest to najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września - wskazano w komunikacie.



Dzień wcześniej, w poniedziałek, dobowy przyrost zakażeń wyniósł 21 138 przypadków, zmarło zaś 287 osób. Dane z tego dnia dotyczyły jednak weekendu, gdy służba zdrowia nie pracuje w zwykłym trybie - podkreślił resort zdrowia.







05:10 Wielka Brytania

Spowodowane epidemią koronawirusa restrykcje świątecznie nie tylko nie zmniejszyły w Wielkiej Brytanii popytu na choinki, ale wygląda, że ich sprzedaż w tym roku będzie rekordowa - podała we wtorek stacja BBC.



Według brytyjskiego stowarzyszenia producentów choinek BCTGA, sprzedaż drzewek jest obecnie o 24 proc. wyższa niż zazwyczaj o tej porze roku, a niektórzy z jego członków mówią, że mają w tym roku obroty wyższe niż kiedykolwiek. W Wielkiej Brytanii sprzedawanych jest zazwyczaj ok. 8 milionów choinek, ale BCTGA spodziewa się, że grudniu ta liczba sięgnie 10 milionów.