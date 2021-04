Ruszyła kolejna faza operacji szczepień przeciw Covid-19: dzisiaj na szczepienia zapisywać się mogą 59-latkowie, w kolejnych dniach rejestracja otwierana będzie dla kolejnych roczników. W tym tygodniu do Polski dostarczonych ma zostać 1,3 mln dawek preparatów, a rząd planuje zaszczepić – o czym poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk – ponad milion ludzi. Gabinet Mateusza Morawieckiego planuje również – tak wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM – pierwsze w obecnej fali pandemii trwałe luzowanie obostrzeń. W Anglii natomiast kolejne restrykcje zniesione zostały już dzisiaj. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Koronawirus w Polsce. Pomimo panującej pandemii, tysiące ludzi wyszło na Rynek Główny w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

* Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 12 013 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 61 chorych na Covid-19.

* Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które na początku roku nie wypełniły formularza z deklaracją chęci zaszczepienia.

* "Realne jest wykonywanie co najmniej 10 mln szczepień miesięcznie. Dostawy szczepionek będą zdecydowanie większe" - stwierdził w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki.

* Rząd szykuje pierwsze w obecnej fali koronawirusa trwałe luzowania obostrzeń - ustalili dziennikarze RMF FM. Ma to nastąpić od przyszłego tygodnia [CZYTAJ WIĘCEJ] .

* W ramach drugiego etapu wychodzenia z lockdownu w Anglii otwarte zostają wszystkie sklepy, salony fryzjerskie i siłownie, a puby i restauracje mogą obsługiwać klientów na zewnątrz.

* Na otwartym powietrzu koronawirus przenosi się "niezwykle rzadko" i nigdy nie dochodzi do tzw. infekcji klastrowych, czyli rozległych. Ryzyko zakażenia występuje głównie w pomieszczeniach - donoszą niemieccy naukowcy.



* Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 135,6 mln ludzi na świecie, a ponad 2,93 mln zakażonych zmarło.





13:45 Michał Dworczyk: W tym tygodniu zamierzamy wykonać ponad milion szczepień

13:43 Michał Dworczyk o kampanii szczepień przeciw Covid-19:

Cytat Do końca kwietnia zaszczepimy przeciw covid 20 mln ludzi. Przyspieszamy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk

12:59 Koalicja Obywatelska chce zmian w programie szczepień

KO zaproponuje odpowiednie poprawki dotyczące systemu szczepień, do projektu ustawy covidowej, dotyczącej edukacji. W tym tygodniu ma być ona rozpatrywana przez sejmowe komisje. Według Katarzyny Lubnauer poprawki będą zakładać, że do końca lipca wyszczepione powinno być 70 proc. Polaków, a system szczepień zostanie otwarty, żeby "każdy Polak jeszcze przed wakacjami mógł się zaszczepić".



12:56 Będą kary dla organizatora festiwalu roślin w Poznaniu?

Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska powiedziała, że organizator weekendowego festiwalu roślin zorganizowanego na stadionie miejskim przy ul. Bułgarskiej został powiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Wszystkie obowiązujące obostrzenia zostały przekroczone - zaznaczyła.



Postępowanie wszczęto z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w czasie pandemii norm prawnych i wytycznych, m.in. brakiem dezynfekcji rąk w wejściu do obiektu, nie zachowano obowiązkowego dystansu, nie przestrzegano obowiązującego limitu klientów - wyliczyła Staszewska.

12:50 Michał Dworczyk o programie szczepień

Dworczyk pytany przez Onet o uwolnienie systemu szczepień zwrócił uwagę, że w minionym tygodniu, pomimo świąt, wykonano ponad milion szczepień.



"W tym tygodniu też przekroczymy ponad milion osób, które zostaną zaszczepione, bo z każdym tygodniem do Polski przyjeżdża coraz więcej szczepionek" - zapowiedział.



Zaznaczył jednocześnie, że cały czas są sytuacje "takie jak z AstraZeneką, której przyjeżdża mniej, niż było to zapowiadane". "Z tym wszystkim trzeba się liczyć i dlatego też trzeba mieć pewną rezerwę dla osób, które mają drugie szczepienie. W związku z tym pewna rezerwa, na takie sytuacje jak właśnie odwołanie dostawy bądź jej radykalne zmniejszenie, musi być zabezpieczone. Tego wymaga troska o pacjenta i odpowiedzialność" - mówił.





12:45 Apel niemieckich naukowców ws. strategii walki z pandemią

Naukowcy z Towarzystwa Badań nad Aerozolami (GAeF) wezwali rząd Niemiec do częściowego przemyślenia zmiany sposobu postępowania w walce z pandemią koronawirusa. Chodzi o wzmacnianie ochrony przed zakażeniami w budynkach.

Apel swój badacze zawarli w opublikowanym w internecie liście otwartym do kanclerz Angeli Merkel, ministra zdrowia Jensa Spahna oraz szefów rządów i władz ds. zdrowia krajów związkowych.



"Do zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dochodzi prawie bez wyjątku w pomieszczeniach" - brzmi główne oświadczenie badaczy, cytowane przez agencję dpa.



Na zewnątrz wirus przenosi się "niezwykle rzadko" i nigdy nie dochodzi do tzw. infekcji klastrowych, czyli rozległych. Ryzyko zakażenia występuje głównie w pomieszczeniach - w mieszkaniach, domach seniorów, szkołach, na imprezach, próbach chóru czy podczas podróży autobusem. "Jeśli chcemy poradzić sobie z pandemią, musimy uświadomić ludziom, że niebezpieczeństwo czai się wewnątrz" - ostrzegają naukowcy.





12:37 Badania: "południowoafrykański" wariant koronawirusa może zakażać niektóre osoby mimo zaszczepienia preparatem Pfizera

Specjaliści Uniwersytetu w Tel Awiwie objęli badaniami 400 osób, które otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech oraz taką samą grupę ludzi, którzy nie byli jeszcze szczepieni. Jak informuje Reuters, ochotnicy w obu grupach byli w podobnym wieku, zachowano też odpowiedni podział pod względem płci badanych. Zaszczepionych badano na obecność SARS-CoV-2 co najmniej dwa tygodnie po podaniu preparatu.



Wykryty w Afryce Południowej wariant koronawirusa oznaczony symbolem B.1.351 zidentyfikowano u 1 proc. wszystkich osób biorących udział w badaniu izraelskim. Jednak u osób zaszczepionych dwoma dawkami występował on osiem razy częściej w porównaniu do tych, którzy w ogóle nie byli szczepieni.



Wynika z tego, że szczepionka Pfizera jest mniej skuteczna wobec wariantu południowoafrykańskiego w porównaniu do tego, który wyryto po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii i wciąż dominuje w Izraelu. "Wykryliśmy nieproporcjonalnie dużo zakażeń wariantem z RPA wśród osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki. Oznacza to, że wariant południowoafrykański w jakimś stopniu jest w stanie przełamać ochronę, jaką zapewnia szczepionka" - stwierdza jeden z autorów badania dr Adi Stern z Uniwersytetu w Tel Awiwie.





12:30 W Holandii wzrost liczby zakażeń

Ponownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Holandii.

W niedziele Narodowy Urząd Zdrowia Publicznego (RIVM) poinformował o 8288 nowych infekcji koronawirusem. To najwięcej od dwóch tygodni.



Również wskaźnik obłożenia szpitali pozostaje wysoki: obecnie przebywa w nich 2517 chorych na Covid-19, z których 788 na oddziałach intensywnej opieki.



RIVM informuje także, że do niedzieli włącznie w Holandii podano 2,8 miliona szczepionek.







12:26 Kwarantanna w klasztorze

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u jednego z zakonników w klasztorze ojców Bernardynów w Radomiu.



Wspólnota klasztoru została objęta kwarantanną. Sam kościół będzie przez to nieczynny co najmniej do soboty.



Odwołano część mszy. Wybrane nabożeństwa prowadzą kapłani z zewnątrz.

12:19 Zmiany na rynku pracy

Zatrudnieni dotychczas w gastronomii i zakwaterowaniu (HoReCa) zaczynają się przebranżawiać - wynika z raportu Grupy Progres. Zauważono, że personalny drenaż branży HoReCa trwa i po zakończeniu pandemii może być trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników.



W informacji oceniono, że niemal 14 miesięcy pandemii sprawiło, iż branża HoReCa cofnęła się o kilka lat. Obostrzenia wprowadzone w marcu 2020 r. wymusiły - na przedsiębiorcach z sektora gastronomii i zakwaterowania - wprowadzenie zmian, a w wielu przypadkach drastyczne cięcia kosztów. Firmy zwalniały pracowników, wysyłały ich na bezpłatne urlopy lub obniżały wymiar etatu czy wynagrodzenie.



Pracownicy zamkniętych restauracji oraz hoteli szukali i nadal szukają zatrudnienia w miejscach, których do tej pory nie brali pod uwagę w swojej karierze zawodowej.

12:14 Spowolnienie szczepień w Australii

Premier Australii Scott Morrison oznajmił w poniedziałek, że rezygnuje z wyznaczonego celu zaszczepienia całej ludności kraju przeciw Covid-19 do końca roku. To efekt nowych wytycznych władz, które zalecają stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca jedynie u osób w wieku powyżej 50 lat.

12:05 Zlot tysięcy motocyklistów pomimo obostrzeń

Prokuratura i sanepid mają ocenić, czy organizator obywającego się w miniony weekend zlotu motocyklistów na Jasnej Górze złamał przepisy związane ze stanem epidemii - podała w poniedziałek częstochowska policja, która poinformowała, że prześle materiały obu tym instytucjom.









12:00 Trudna sytuacja w województwie śląskim

Coraz więcej zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach w Śląskiem. A jak wynika z opublikowanych dziś danych Ministerstwa Zdrowia to znowu w tym województwie jest najwięcej nowych zakażeń. Minionej doby na Covid-19 patogen wykryto tam u 1 831 osób.

Według ostatnich danych, dla chorych na Covid-19 w szpitalach wolnych jest teraz niespełna 800 łóżek. A jeszcze w sobotę, przedwczoraj, było ich o prawie sto więcej. Podobnie jest z respiratorami. Teraz wolnych jest ich 55, a w piątek były to 64 respiratory.

Tylko w czasie minionego weekendu do szpitala tymczasowego w Katowicach trafiło około 70 nowych pacjentów. W podobnej placówce na lotnisku w Pyrzowicach w piątek uruchomiono ponad 20 kolejnych łóżek i wszystkie już są zajęte, a dziś uruchamianych jest kilkanaście kolejnych. W katowickim szpitalu tymczasowym zajętych jest blisko połowa respiratorów, natomiast w Pyrzowicach z 10 wolne są zaledwie dwa.

W regionie spadła natomiast liczba wyjazdów karetek pogotowia do pacjentów zakażonych koronawirusem. Minionej doby było nieco ponad 340 takich wyjazdów, a jeszcze kilka dni temu liczba ta wyraźnie przekraczała 400.





11:32 Są nowe dane o szczepieniach w Polsce

W Polsce wykonano 7 687 617 szczepień. 1. dawką wykonano 5 581 068 szczepienia. Drugą dawką zostało zaszczepionych 2 106 549 osób.









11:28 Parki rozrywki otwarte w Kalifornii

W Kalifornii otwarto parki rozrywki. Chętnych na przejażdżkę rollercoasterem było wielu.











11:07 Liczba testów

Ostatniej doby wykonano 58 456 testów na obecność koronawirusa, w tym 24 433 testy antygenowe. Wykryto 12 013 przypadków zakażenia - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 13 062 929 próbek pobranych od 12 736 981 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 500 976 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2.

10:53 Nowe dane o koronawirusie

Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane o koronawirusie.









10:20 Luzowanie obostrzeń coraz bliżej?

Rząd szykuje pierwsze w obecnej fali koronawirusa trwałe luzowania obostrzeń - ustalili dziennikarze RMF FM. Ma nastąpić od przyszłego tygodnia.





10:08 Szpital szuka wolontariuszy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu szuka wolontariuszy do pomocy przy organizacji pracy punktów szczepień przeciwko Covid-19. W punktach prowadzonych przez ten szpital szczepionych jest najwięcej osób w regionie - do tej pory szczepionkę podano tam ponad 75 tys. pacjentów.



Szpital zaprasza do pomocy wszystkich, którzy mogą wesprzeć pracę punktów szczepień. "Zapraszamy zarówno studentów Uniwersytetu Medycznego, jak i osoby, które nie są związane z uczelnią, ani sektorem ochrony zdrowia. W Polsce sukcesywnie zwiększa się dostępność szczepionek, co oznacza że będziemy przyjmowali w punktach jeszcze większą liczbę pacjentów. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, stąd nasza prośba o pomoc" - powiedziała Patrycja Korolewicz, koordynująca program szczepień przeciwko Covid-19 w USK we Wrocławiu.







10:02 Sportowcy zostaną zaszczepieni przed igrzyskami

Polscy sportowcy zostaną zaszczepieni przeciwko Covid-19 przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio! O szczepieniu kadry olimpijskiej zadecydował rząd - ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Kadra ma zostać zaszczepiona do czerwca, by móc bezpiecznie uczestniczyć w imprezie czterolecia. Część sportowców już otrzymała szczepionki.









09:14 Obawy w Japonii

W Japonii rozpoczęły się w poniedziałek szczepienia na Covid-19 osób w wieku 65 lat i starszych, które stanowią 29 proc. ludności kraju. Po zniesieniu stanu wyjątkowego w Japonii narastają tymczasem obawy w związku z możliwym nadejściem czwartej fali pandemii - podała agencja Kyodo.



Zgodnie z planem szczepionki firmy Pfizer dla ok. 36 mln Japończyków w starszym wieku mają zostać dostarczone do lokalnych punktów szczepień przed końcem czerwca. Preparat Pfizera jest obecnie jedynym dopuszczonym do użycia w Japonii.





08:27 Czy możesz już zapisać się na szczepienie?

Na rządowych stronach łatwo można sprawdzić, czy możemy już zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19. Nowa metoda została uruchomiona w nocy.









08:20 Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca dotarła do Polski

Do Polski dotarło 88 tys. dawek szczepionki od firmy AstraZeneca - przekazał w poniedziałek PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że około godz. 10 spodziewana jest też dostawa 870 tys. szczepionek od firmy Pfizer.



W tym tygodniu do Polski trafić ma blisko 1,3 mln szczepionek przeciwko Covid-19.





08:15 Kiedy powrót do normalności? Adam Niedzielski komentuje

"Myślę, że w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania. Nowy rok szkolny powinien się rozpocząć normalnie od września" - stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o walkę z koronawirusem i luzowanie obostrzeń. "Czwarta fala, jeżeli się pojawi, to ze względu na zbudowaną odporność oraz dzięki programowi szczepień nie będzie już miała takich rozmiarów jak fale poprzednie. Wojna trwa, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii" - dodał.









07:27 Indie drugim krajem pod względem liczby zakażeń

W Indiach poinformowano w poniedziałek o wykryciu w ciągu ostatniej doby ponad 168 tys. infekcji koronawirusem. Od początku pandemii zdiagnozowano tam 13,53 mln zakażeń, przez co Indie stały się drugim po USA krajem świata pod względem całkowitej liczby infekcji, wyprzedzając Brazylię.



Według zestawienia agencji Reutera w Brazylii potwierdzono 13,45 mln zakażeń, a w USA - 31,2 mln.



Najwięcej ofiar pandemia pochłonęła w USA - 562 tys., później w Brazylii - 351 tys. i w Rosji - 242 tys. W Indiach z powodu Covid-19 zmarło 169 tys. osób

07:22 KE chce korekt w polskim Krajowym Planie Odbudowy

Projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie spotkał się z entuzjastycznym odbiorem brukselskich urzędników - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Z jej informacji wynika, że Komisja Europejska chce od Polski korekt, a główny zarzut to zbyt mały nacisk położony na reformy.



"To ma być instrument, który da napęd europejskiej gospodarce przy wychodzeniu z pandemii, a nie będzie drugą polityką spójności" ‒ przekonuje cytowany przez gazetę informator.





07:15 Zmiany w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii można dziś w końcu pójść do fryzjera. Listę zmian w obostrzeniach opublikował brytyjski rząd.





07:10 Łatwiejsze podróżowanie dla osób zaszczepionych i ozdrowieńcow

O "paszportach covidowych" przeczytanie na naszej stronie:









07:09 Szczepienia w Polsce

Infolinia NFZ, Internetowe Konto Pacjenta, SMS albo telefon do punktu szczepień. To cztery sposoby, dzięki którym od dziś na szczepienie przeciwko koronawirusowi mogą zapisać się 59-latkowie. Takich osób w Polsce jest ponad 450 tysięcy.









06:47 Paszporty cyfrowe w Polsce

UE chce do 25 czerwca wprowadzić tzw. paszport covidowy. Ułatwiłby podróże, ale i korzystanie z kin czy stadionów - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita" i informuje, że Polska uczestniczy w procesie, który ma doprowadzić do wprowadzania w tym terminie zaświadczeń cyfrowych.





05:50 Problem amerykańskich restauratorów - niedobory keczupu



Od środków do dezynfekcji rąk po papier toaletowy - rok temu pandemia Covid-19 doprowadziła w Stanach Zjednoczonych do punktowych niedoborów wielu produktów. Chociaż sklepowe półki szybko ponownie się zapełniły, to obecnie restauracje w USA stoją w obliczu nowego i wyjątkowego w Ameryce niedoboru - brakuje keczupu.



Chodzi głównie o małe jednorazowe saszetki z keczupem podawane do posiłku. Przy otwierających się restauracjach ich podaż nie nadążyła za popytem. Dla branży gastronomicznej problemem jest też wzrost cen keczupu. Dlatego też część restauratorów kupuje w sklepach większe opakowania i później dzieli je na mniejsze.





05:30 Dostawa szczepionek do Polski

W tym tygodniu do Polski trafi 88 tys. dawek szczepionek firmy AstraZeneca, 870 tys. firmy Pfizer, 120 tys. firmy Johnson & Johnson i 204 tys. firmy Moderna.



Kuczmierowski poinformował wcześniej, że kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneka będzie pomniejszona - pierwotnie miało być ich 171 tys. Ostatecznie do Polski w poniedziałek wcześnie rano trafi 88 tys.; ta zmiana nie zaburzy realizacji harmonogramu szczepień - zapewnił prezes RARS. Ta dostawa była wcześniej spodziewana w niedzielę.



Właśnie z uwagi na takie nieprzewidziane sytuacje w magazynach mamy zabezpieczone 390 tys. szczepionek, w szczególności AstraZeneca, na drugie dawki. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność - powiedział wcześniej Kuczmierowski. W tym tygodniu trafi do Polski też 204 tys. dawek szczepionek firmy Moderna - dodał.