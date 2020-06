O 359 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 9 chorych poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. W sumie od początku epidemii wykryto w Polsce 28 201 przypadków koronawirusa, zmarło 1 215 chorych, a 12 411 wyzdrowiało. W tej chwili z powodu COVID-19 zajętych jest w polskich szpitalach 1700 łóżek. Krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię pozostają Stany Zjednoczone. Potwierdzono tam już dotąd 2 miliony zakażeń koronawirusem. Epidemia wciąż szaleje również w Brazylii i Rosji, słabnie natomiast - na co wskazują najnowsze dane - w Wielkiej Brytanii.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Na świecie zakażenie koronawirusem wykryto dotąd u 7,4 mln ludzi. Zmarło 417 tysięcy chorych - to dane podawane przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w amerykańskim Baltimore.

Znaczna część chorujących na COVID-19 to obywatele USA. W sumie zachorowały w tym kraju już 2 miliony ludzi.

W Polsce poinformowano dzisiaj o 359 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 9 chorych.

Aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w naszym kraju mówi o 28 201 zakażeniach koronawirusem i 1 215 ofiarach śmiertelnych.

Optymistyczne wieści napływają z Wielkiej Brytanii: zarówno dane dot. liczby przypadków śmiertelnych, jak i te dot. liczby nowych zakażeń, wskazują na słabnięcie epidemii w tym kraju.

16:57 OPTYMISTYCZNE WIEŚCI z WIELKIEJ BRYTANII

O śmierci w ciągu ostatniej doby 151 chorych na COVID-19 poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Wielkiej Brytanii wzrosła do 41 297.

Co ważne, zarówno dane dot. liczby przypadków śmiertelnych, jak i te dot. liczby nowych zakażeń, wskazują na słabnięcie epidemii na Wyspach.

16:13 ZAWIESZENIE za "ŻART" z PANDEMII

Piłkarz reprezentacji Anglii i Tottenhamu Hotspur Dele Alli został zawieszony na jedno ligowe spotkanie z powodu niestosownego "żartu" z pandemii koronawirusa. Nie zagra w meczu z Manchesterem United.

15:52 RADOM

7 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Wszyscy chorzy zostali już przewiezieni do placówki jednoimiennej.

Od początku epidemii w radomskiej lecznicy potwierdzono kilkaset zakażeń.

Placówka cały czas pracuje w ograniczonym zakresie. Pacjentów nie przyjmują oddziały: neurologiczny i reumatologiczny.

15:04 USA

Przedstawiciele branży lotniczej w liście do premiera Mateusza Morawieckiego zaapelowali o zniesienie przepisu, który ogranicza liczbę udostępnionych miejsc w samolocie do 50 proc. Przekonują m.in. że przy obecnym stanie prawnym ceny biletów mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie.

W liście podpisanym m.in. przez przedstawicieli linii lotniczych, portów i biur turystycznych podkreślono, że polskie lotniska regionalne są istotnymi katalizatorami rozwoju całej gospodarki Polski.

14:55 WŁOCHY

W Wenecji po przerwie z powodu pandemii otwarta została w czwartek dla zwiedzających bazylika świętego Marka. Może tam wejść co godzinę 150 osób. Udostępniono turystom tylko niektóre miejsca w świątyni.



W weneckiej bazylice obowiązują zasady reżimu sanitarnego i ściśle wyznaczone trasy zwiedzania.



Osobne wejścia są dla wiernych i dla zwiedzających. Wszyscy muszą zachować dystans społeczny.



Przypomina się zarazem, że także wcześniej, w ostrej fazie pandemii bazylika była cały czas otwarta dla tych, którzy chcieli się tam pomodlić.

NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia podało nowe statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce. Stwierdzono 359 nowych zakażeń, zmarło kolejnych 9 osób. Od początku epidemii stwierdzono już ponad 28 tysięcy zachorowań.

14:13 FRANCJA

Rząd zwiększył kwotę wsparcia francuskiej gospodarki do 460 mld euro. To wydatek 6,9 tys. euro, przypadający na jednego mieszkańca kraju - analizuje w czwartek dziennik "Le Figaro".



Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire oraz szef resortu ds. rozliczeń publicznych Gerald Darmanin zaprezentowali w środę już trzecią nowelizację ustawy budżetowej od początku kryzysu Covid-19.



Kwota planu wsparcia dla firm i pracowników została zwiększona z 110 do 136 mld euro. Pomoc rządowa obejmuje poza tym 327 mld euro pożyczek dla firm gwarantowanych przez państwo. To oznacza 463 mld całkowitego wsparcia rządu dla francuskiej gospodarki i koszt 6,9 tys. euro, przypadający na jednego mieszkańca.









14:00 WŁOCHY

Jeśli dojdzie do drugiej fali epidemii koronawirusa, to nie będzie ona tak silna, jak pierwsza - uważa szef włoskiej Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli. W telewizji RAI w czwartek ocenił, że nie można na razie powiedzieć, czy dojdzie do drugiej fali.

13:30 GRANICE

Komisja Europejska rekomenduje państwom strefy Schengen częściowe i stopniowe otwieranie granic zewnętrznych UE po 30 czerwca. Wydane dziś wytyczne wskazują też, że 15 czerwca powinny być zniesione kontrole wewnątrz UE.

13:00 WŁOCHY

"Koronawirus we Włoszech krąży, przeważają bezobjawowe przypadki zakażeń" - poinformował w czwartek włoski minister zdrowia Roberto Speranza w Izbie Deputowanych. Ostrzegł, że nadal są aktywne ogniska zakażeń. "Wróg nie został pokonany" - dodał.



Przedstawiając w parlamencie informację na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju szef resortu zdrowia położył nacisk na to, że stale rośnie liczba osób wyleczonych i spada krzywa zakażeń oraz liczba zgonów, zaś w wielu regionach nie notuje się nowych przypadków infekcji.

12:22 BELGIA

Hiszpańskie władze nałożyły ponad 10 tys. euro grzywny na belgijskiego księcia Joachima. Powodem było zlekceważenie restrykcji związanych z koronawirusem.



12:00 NIEMCY

Największy europejski przewoźnik lotniczy niemiecka Lufthansa planuje zwolnić 22 tys. osób na całym świecie w związku z kryzysem, wywołanym pandemią koronawirusa - poinformowały w sobotę władze holdingu w komunikacie. To 16 proc. obecnego zatrudnienia.

11:35 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w czwartek 502 436, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 8779 nowych infekcji - poinformował sztab ds. walki z epidemią. 174 osoby zmarły w ciągu minionych 24 godzin i całkowita liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wynosi 6532.



Do tej pory wyzdrowiało 261 150 osób (a więc 52 proc. spośród wszystkich zakażonych), w tym 8367 wyleczonych pacjentów opuściło szpitale w ciągu ostatniej doby.





11:20 SANEPID PROSI O KONTAKT

Mazowiecki sanepid prosi o kontakt uczestników uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w Gielniowie w powiecie przysuskim obok Radomia. U jednego z uczestników mszy potwierdzono zakażenie koronawirusem.



10:45 ŚLĄSK

Ruszają badania przesiewowe górników z kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach. To kolejna kopalnia Polskiej Grupy Górniczej, której załoga zostanie poddana testom. Badania trwać będą do soboty.



10:00 WĘGRY

Dwoje chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej dobry na Węgrzech, wykryto też 12 nowych zakażeń - wynika z danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Od początku pandemii na Węgrzech stwierdzono 4039 zakażeń koronawirusem. Zmarły 553 osoby, a 2391 uznano za wyleczone.



Opieki szpitalnej wymaga obecnie 321 osób, z czego 19 oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie przebywa ponad 9000 osób.



Rząd Węgier złożył 26 maja w parlamencie projekt ustawy dotyczący zniesienia stanu zagrożenia, wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. 3 czerwca rozpoczęła się w parlamencie debata nad projektem. Stan zagrożenia obowiązuje w całym kraju od 11 marca.





09:30 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 689 przypadków zakażenia koronawirusem, 21 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 372 wyzdrowiało - podał w czwartek resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji od początku pandemii.

09:00 USA

1082 osoby zmarły z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych w ciągu 24 godzin - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w USA do 112 833.



Łączna liczba zakażeń od początku pandemii sięga w USA już 2 mln.



Stany Zjednoczone to kraj najbardziej dotknięty koronawirusem, zarówno pod względem liczby zgonów, jak i zdiagnozowanych przypadków. Codzienne rejestruje się tam około 20 tysięcy nowych infekcji.



Prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" kryzys i wzywa gubernatorów do złagodzenia ograniczeń w swoich stanach.



Według naukowców z University of Massachusetts 4 lipca, w dniu amerykańskiego święta narodowego, liczba zgonów na Covid-19 w USA powinna zbliżyć się do 130 tysięcy.





08:15 CHINY

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w czwartek o 11 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, wszystkie dotyczą osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 83 057. Od początku epidemii zmarły 4634 osoby.



Chińskie służby medyczne stwierdziły także cztery nowe bezobjawowe przypadki zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.





08:00 BRAZYLIA

Od początku epidemii w Brazylii zmarło z powodu koronawirusa 39 680 osób, a 1 274 w ciągu ostatnich 24 godzin. Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji zwiększyła się o 32 913 do 772 416.



Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, które mają około 2 milionów zainfekowanych, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA (blisko 113 tys. zgonów) i Wielką Brytanią (ponad 41 tys.).



Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest o wiele wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.



07:45 MEKSYK

W Meksyku zdiagnozowano w środę rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 4883, a 708 osób zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Ogółem od wybuchu epidemii zainfekowane zostały 129 184 osoby, zmarło 15 357.



Rząd Meksyku przyznaje, że podawane liczby dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych, a rzeczywiste liczby zachorowań i zgonów spowodowanych przez SARS-CoV-2 są prawdopodobnie znacznie wyższe; zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie.



Według raportu agencji AFP, powołującej się na oficjalne dane, w całej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach zmarło już z powodu koronawirusa ponad 71 tysięcy osób.



07:20 USTALENIA NAUKOWCÓW

Zjawisko idiopatycznego włóknienia płuc u pacjentów zakażonych koronawirusem pojawia się zazwyczaj u osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Choroba postępuje nawet po miesiącu od przebycia Covid-19 - wynika z nowych badań hiszpańskich.

07:00 TAŃCE LEPSZE I "GORSZE"

Macarena dozwolona, walc i tango - zakazane - to rezultat zaleceń konferencji regionów Włoch w sprawie zasad otwarcia sal tanecznych i dyskotek. Protesty w Emilii-Romanii wywołuje nakaz zachowania dystansu dwóch metrów na parkiecie, co wyklucza taniec towarzyski.

06:30 TRUMP WRACA NA WIECE WYBORCZE

Prezydent Donald Trump ogłosił w środę, że po trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, powraca na wiece przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.



Zamierza rozpocząć serię spotkań z wyborcami od wiecu w mieście Tulsa w stanie Oklahoma. Później planuje wyjazdy na Florydę, do Teksasu i Arizony.

06:00 KARY ZA BRAK MASECZEK

Od wprowadzenia obowiązku chodzenia w maseczce w przestrzeni publicznej przez półtora miesiąca na łamiących ten nakaz nałożono ponad 13 tys. mandatów i skierowano blisko 4,9 tys. wniosków o ukaranie do sądu. W blisko 40 tys. przypadków wystarczyło pouczenie - wynika z danych przekazanych przez policję.