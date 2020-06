Komisja Europejska rekomenduje państwom strefy Schengen częściowe i stopniowe otwieranie granic zewnętrznych UE po 30 czerwca. Wydane dziś wytyczne wskazują też, że 15 czerwca powinny być zniesione kontrole wewnątrz UE.

KE rekomenduje stopniowe otwieranie granic zewnętrznych UE od 1 lipca / Marcin Bielecki / PAP

Rekomendacje KE nie są wiążące dla stolic europejskich, ale mają ułatwić im podejmowanie decyzji w skoordynowany sposób.



Teraz obowiązujące rozwiązania przewidują, że do 15 czerwca granice zewnętrze UE są zamknięte dla podróży, które nie są niezbędne. Komisja proponuje, by przedłużyć ten termin, jednak nie o miesiąc, jak to miało miejsce wcześniej, ale do 30 czerwca.



Biorąc pod uwagę, że sytuacja epidemiologiczna w niektórych krajach poza UE jest zła, Komisja nie proponuje ogólnego zniesienia ograniczeń podróży na tym etapie.



Rekomenduje za to, by restrykcje były zniesione dla wspólnie wybranych przez państwa członkowskie krajów, w oparciu o "zestaw zasad i obiektywnych kryteriów".



Chodzi m.in. o sytuację zdrowotną, możliwość zastosowania środków ograniczających podczas podróży oraz "wzajemność" w uchylaniu zakazu podróżowania dla Europejczyków przez państwa trzecie.



Co z otwarciem granic? "Różne warianty są rozważane"

Różne warianty dotyczące ewentualnego otwarcia granic są rozważane; decyzje będą ogłoszone w najbliższych nie tyle dniach, co godzinach - powiedział w środę wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef MSZ podkreślił, że decyzje dotyczące otwarcia granic zależą od rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, od decyzji MSWiA oraz opinii MSZ.

Już w maju niektóre państwa UE zapowiedziały stopniowe znoszenie obostrzeń i otwieranie granic od czerwca.



Część państw rezygnuje także z kontroli na granicach i konieczności kwarantanny dla obywateli wybranych innych państw. Teraz bez obostrzeń można podróżować między Czechami, Słowacją a Węgrami czy Austrią.



Informację, że od soboty 13 czerwca Polska otwiera granice na państwa UE - potwierdził premier Mateusz Morawiecki.



Chodzi o granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Od tego momentu nie będzie już obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna po wjeździe do Polski.

Polska znosi granice w sposób niedyskryminujący, czyli dla wszystkich obywateli krajów Schengen - czyli także na przykład dla Włochów. Oznacza to, że Polacy od soboty 13 czerwca będą mogli swobodnie podróżować do tych krajów strefy Schengen, które się dla nich otworzą.



Polska dotrzymała więc nieformalnego terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską. Bruksela mówiła, że zniesienie kontroli powinno nastąpić do końca miesiąca. Wiele krajów, takich jak Belgia, postanowiło, że zniesie kontrolę od 15 czerwca. Nie będzie także żadnych utrudnień w tranzycie.



Od 16 czerwca możliwe loty międzynarodowe

Od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe, choć przewoźnicy do tych decyzji muszą się dostosować i będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa, czy trzy na przygotowanie siatki połączeń - powiedział ostatnio premier Mateusz Morawiecki. Już teraz jesteśmy z kontakcie z LOT - em, aby odpowiednio zaplanował sobie świadczenie usług - dodał.